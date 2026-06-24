Agente morto a Milano, tutto quello che non torna nel racconto del conducente albanese arrestato

È stato ascoltato dagli inquirenti Genti Berisha, il 25enne albananese che nella serata di lunedì è scappato da un posto di blocco, dando origine a un pericoloso inseguimento tra Milano e Peschiera Borromeo che ha portato alla morte dell'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile. Il poliziotto, impegnato a inseguire l'Audi Q8, è caduto dalla moto ed è morto a causa delle ferite.

Stando a quanto riferito fino ad ora, Genti Berisha è stato trovato in un'abitazione di ringhiera di via Guardi, a Monza, dopo una notte di ricerche. Con lui c'era un amico connazionale, Andrea P. L'auto, invece, è stata rinvenuta nel quartiere Satellite di Pioltello.

Il 25enne, risultato avere precedenti di polizia anche se senza condanne definitive, è stato arrestato. Parlando con le forze dell'ordine, il giovane albanese ha ammesso di essersi trovato alla guida dell'auto, presa a noleggio, e di essere fuggito dal posto di blocco degli agenti della locale. "Avevo addosso un po' di hashish e siccome ho l'obbligo di firma, quando mi hanno dato l'alt sono scappato. Non volevo guai", ha dichiarato, come riportato da Il Corriere.

Queste le sue parole, che tuttavia non convincono molto gli inquirenti. Così come non si capisce come mai il giovane non voglia fare i nomi dei due amici che si trovavano a bordo dell'Audi noleggiata con lui.

Ciò che sappiamo, è che lunedì sera sono state tre le moto della polizia locale a lanciarsi all'inseguimento dell'Audi che non si è fermata all'alt. Fra queste, anche quella di Imprezzabile. Una corsa durata due chilometri, tra le strade strette e difficili dei campi che costeggiano Linate. Poi, la moto dell'agente 39enne perde il controllo, esce di strada, finisce nei campi. L'agente Francesco Imprezzabile finisce a terra e, malgrado il tempestivo intervento dei colleghi e dei soccorsi, perde la vita. Inutile il trasporto via elisoccorso al Niguarda, il 39enne non ha mai ripreso conoscenza.

Quello che gli inquirenti devono capire è se ci sia stato o meno un contatto tra auto e moto. Per il momento ciò viene escluso. Tuttavia è da comprendere se il 25enne abbia eseguito delle manovre pericolose che possono aver causato l'incidente del poliziotto. "Non l'ho toccato, neppure mi sono accorto che era caduto", ha dichiarato. "Chiedo scusa alla famiglia e allo Stato italiano.

Mi chiedo se posso fare qualcosa per i familiari".

Al momento, Berisha è in arresto per per fuga pericolosa. Su di lui si indaga anche per omicidio stradale. Si attendono gli esiti degli accertamenti disposti dal pm sui mezzi coinvolti.