Aggredisce alle spalle un uomo senza motivo e lo colpisce con un taglierino: arrestato un marocchino

Il numero di attacchi al coltello negli ultimi giorni impressiona per numero e per similitudine. Da Milano alla Francia, arrivando in Veneto, le cronache restituiscono un racconto inquietante in cui soggetti ignari vengono brutalmente accoltellati senza motivo mentre sono al bar, o in strada o mentre stanno per entrare in un ristorante. L’ultimo episodio è avvenuto a Nogara, in provincia di Verona, poche ore fa. Un 51enne romeno voleva trascorrere una serata tranquilla in un ristorante della zona ma un 28enne marocchino, senza fissa dimora, irregolare e già noto alle forze dell’ordine, aveva in mente altri piani.

Mentre il 51enne si accingeva a entrare nel locale, il marocchino è arrivato alle sue spalle armato di coltello da cucina: il romeno ha avuto la freddezza e la prontezza di riflessi tale da voltarsi per tempo, afferrargli il polso ed evitare che lo colpisse, riuscendo a fermarlo e disarmarlo. Il coltello è volato per terra e a quel punto il 51enne pensava di aver concluso il suo lavoro, potendo finalmente entrare nel ristorante per godersi la cena ma quel che non sapeva è che il marocchino aveva con sé anche un taglierino e quando l’uomo si è voltato lo ha colpito due volte con quella lama alla schiena. A quel punto è nata una colluttazione che è stata fermata da una pattuglia dei carabinieri di passaggio.

Il 28enne pare fosse alterato, gridava frasi in arabo e ha persino colpito con la testa la saracinesca di un negozio, prima di scagliarsi contro un militare, ferendolo, mentre cercavano di arrestarlo. Per lui sono scattate le manette per lesioni personali aggravate, resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere. È stato portato in carcere e per lui sono state disposte esigenze cautelari in attesa dell’udienza prevista questo mese ma senza una data ancora fissata.

Tre accoltellamenti senza motivo ai danni di persone che si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato.

Non esiste correlazione tra gli eventi, avvenuti per altro in posti molto diversi tra loro, ma è significativo dell’insicurezza diffusa in Europa, dalle piccole alle grandi città. Questi attacchi non fanno altro che contribuire a rendere la quotidianità molto diversa rispetto al passato quando, in gran parte d’Europa, non si aveva paura a uscire di casa.