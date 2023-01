“Attenta quando parli di Cospito”. La minaccia choc alla parlamentare di Fratelli d’Italia

Il livello della tensione nel Paese a causa del tentativo di guerriglia e destabilizzazione degli anarchici è in aumento. Le proteste che in questi giorni stanno subendo una escalation per la richiesta di librazione di Alfredo Cospito preoccupano le istituzioni anche perché, dopo la minaccia fatta dagli anarchici ai giudici mediante la lettera inviata al Tirreno, è arrivata quella arrivata alla deputata di Fratelli d'Italia Chiara Colosimo, mediante social. Un messaggio come tanti, si potrebbe pensare, ma in questo preciso momento storico, i messaggi di matrice anarchica destano molte più preoccupazioni, anche il governo non intende arretrare.

" Attenta quando parli di Cospito, brutta merda fascista, troia inutile ", si legge testualmente nel messaggio ricevuto dalla parlamentare di maggioranza. Chiara Colosimo, scegliendo di non mostrare il mittente del messaggio, ha condiviso la minaccia sui social e ha commentato: " Questa mattina sono stata oggetto di una minaccia sulla messaggeria di Facebook per avere espresso opinioni sul caso Cospito da un profilo con ogni probabilità fake. Una minaccia che dà la cifra esatta di chi sono i delinquenti che sostengono queste ideologie ed esprimono solidarietà a Cospito. Se pensano di intimidirmi e di farmi paura si sbagliano di grosso. Il messaggio è già al vaglio delle forze dell'ordine e sono certa che si riuscirà a risalire al colpevole ". E su Twitter, Chiara Colosimo ha aggiunto: " Questo messaggio dimostra che il governo Meloni fa bene a ribadire che lo Stato non si fa intimidire. Non un passo indietro ".

Non ho paura. Che sia un fake, un pazzo o un vero anarchico questo messaggio dimostra che il #GovernoMeloni fa bene a ribadire che lo Stato non si fa intimidire. Non un passo indietro. #Cospito pic.twitter.com/15ZSUJIGB0 — Chiara Colosimo (@ChiaraColosimo) January 30, 2023

Alla parlamentare di Fratelli d'Italia sono arrivati i messaggi solidale da parte degli alleati e degli appartenenti allo stesso partito. Il capogruppo alla Camera Tommaso Foti, in riferimento al messaggio, ribadisce: " Anche noi, come Chiara Colosimo, non abbiamo paura. Tutto il gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, come la nostra collega, ribadisce che lo Stato non si lascia intimidire dalle minacce e non faremo mai un passo indietro ". Il vicecapo gruppo vicario alla Camera dei deputati di Fratelli d'Italia Manlio Messina, aggiunge: " Queste azioni ignobili confermano come la scelta del governo Meloni di non cedere alla richiesta di revoca del carcere duro per Cospito sia giusta. Lo Stato non si farà mai intimidire ".