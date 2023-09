Attenzione ai video postati online. Si rischia fino a 10mila euro di multa

È bene prestare attenzione quando si caricano online contenuti in cui vengono riprese altre persone, specialmente se non hanno dato il loro consenso. È il caso di quanto accaduto in Spagna dove un uomo che aveva ripreso e diffuso dei soggetti, i quali non avevano approvato la pubblicazione delle immagini, è stato multato con una sanzione di 10mila euro. Il video durava 95 secondi ed è costato caro al videomaker fai da te.

Il caso

Durante il mese di gennaio dello scorso anno un uomo passeggiava con il proprio cane ed era visibilmente in pessime condizioni fisiche, probabilmente a causa dell’alcol. La scena è stata ripresa da un automobilista. Nelle immagini si vede l’uomo aggrappato al cestino, il volto è riconoscibile e il contenuto dura 1 minuto e 35 secondi. La diffusione del video è avvenuta prima attraverso Whatsapp e, in seguito da altri social network come Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. Facebook ha poi eliminato il video nel mese di settembre 2022.

La sanzione

Il Garante della privacy spagnolo ha sanzionato l’autore delle riprese in quanto, secondo l’autorità, avrebbe violato l'articolo 6, n. 1, del Gdpr, per la diffusione di dati personali, in questo caso immagini, in assenza del consenso dell'interessato. Inoltre il soggetto ripreso era in uno stato di evidente fragilità. La decisione è datata al 28 agosto 2023 e riguarda il fascicolo 202204530, procedura PS/00558/2022.

I presupposti giuridici

In merito alla questione, la decisione del Garante comporta dei presupposti giuridici. Innanzitutto quando si postano contenuti sui social bisogna stare molto attenti. Il Gdpr non viene applicato se il contenuto ha scopi esclusivamente personali o domestici (articolo 2, lettera c). In merito alle altre situazioni viene visionato il Regolamento generale sulla protezione dei dati.

La questione

Il Garante ha specificato che gli scopi non erano personali e nemmeno domestici e quindi ha sanzionato l'autore del video. Inoltre non è contemplata l’esclusività se il video fa il giro del web. In secondo luogo chi per obiettivi non esclusivamente personali, pubblica contenuti on line viene automaticamente considerato titolare del trattamento. In sintesi l’autore del contenuto è responsabile dei danni ai sensi dell'articolo 82 del Gdpr.