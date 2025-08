Tragedia in Puglia, auto investe un gruppo di ciclisti: 3 morti

Grave incidente stradale nel barese sulla strada provinciale 231, dove un'auto ha investito tre ciclisti che viaggiavano in gruppo. Purtroppo per loro non c'è stato nulla da fare: sono morti sul colpo a seguito dell'urto. L'incidente è avvenuto alle 8.30 del mattino circa al chilometro 63, fra Terlizzi e Ruvo di Puglia, in provincia di Bari. Un quarto ciclista è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale, al Policlinico di Bari. Il conducente dell'auto, una Lancia Libra, ha accusato un malore ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

Sono in corso le indagini da parte delle Polizia Locali di Terlizzi e Ruvo di Puglia insieme con i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente mortale. Per il momento nessuna causa è stata esclusa. " Una macchina avrebbe perso il controllo travolgendone tre, che sono morti sul colpo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori con le polizie locali di Ruvo e di Terlizzi e i carabinieri di Molfetta ", ha dichiarato all'Adnkronos Michelangelo De Chirico, sindaco di Terlizzi. I tre ciclisti deceduti, riferisce il primo cittadino, " erano di Andria e ho già allertato il sindaco e l'assessore ".