Banca degli occhi a Niguarda. In due mesi 113 trapianti

Più posti letto, nuove tecnologie, potenziamento dell’emergenza-urgenza e della diagnostica, formazione avanzata e telemedicina. L’Ospedale Niguarda lancia nuovi servizi e strutture: tra le principali novità la Banca regionale degli occhi, trasferita dalla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e il Centro per la conservazione dei tessuti, che rappresentano un riferimento per la Lombardia e per pazienti provenienti da altre regioni, Nei primi due mesi di attività ha registrato 740 donazioni e ricevuto 1.470 cornee consentendo 113 trapianti. Potenziata anche l’Unità Spinale, centro di riferimento per le persone con lesione midollare, con 15 nuovi letti.

Sul fronte dell’innovazione nasce il «Niguarda Advanced Simulation and Surgery Training Center», centro internazionale per la formazione avanzata in chirurgia robotica e nelle tecniche mininvasive. Il centro dispone di simulatori ad alta fedeltà, dry lab (laboratorio a secco), control room e ospita anche attività di ricerca grazie anche al Cadaver Lab/Wet Lab. Per l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso «possiamo affermare con grande orgoglio che siamo in uno dei migliori ospedali d’Italia e probabilmente tra i primi cinque d’Europa».

Operativo anche il Centro di controllo digitale integrato con 30 postazioni, destinato al coordinamento in tempo reale delle emergenze, dei flussi dei pazienti e della telemedicina: la struttura raccoglie l’esperienza della Centrale Olimpica attivata da Niguarda in occasione di Milano Cortina 2026. «I Giochi sono stati strategici per potenziare tre direttrici - spiega Bertolaso - quella dell’emergenza, della telemedicina e dell’organizzazione. È un’esperienza che ci ha permesso di lasciare a Niguarda un’eredità importante fatta di servizi migliori, posti letto aggiuntivi e una tecnologia all’avanguardia».

Potenziato ulteriormente il Pronto Soccorso con la nuova Admission Room da 13 letti, di cui uno per l’isolamento. La struttura permette di accogliere i pazienti già destinati al ricovero, riducendo i tempi di permanenza in Pronto Soccorso in attesa del trasferimento in reparto. In fase di completamento anche la nuova Radiologia interna.