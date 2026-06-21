Camilla, Lorenzo e Riccardo: chi erano le tre vittime dell’incidente a Senago

Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi: sono i tre giovani di 17 anni che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto a Senago alle prime luci dell’alba con l’Audi sulla quale viaggiavano in 9 persone che è finita dentro il canale Villoresi.

Chi erano i tre giovani

I tre ragazzi rimasti uccisi a causa dell’impatto fatale vivevano a Paderno Dugnano, località a Nord di Milano, dove Lorenzo Benin e Riccardo Provasi erano studenti all’istituto Carlo Emilio Gadda. Il gruppo di amici, tutti residenti in Comuni a nord di Milano, stava tornando a casa dopo aver festeggiato un 18esimo compleanno al locale “Line” di Lainate.

La difficoltà nei soccorsi è stata amplificata dal fatto che in auto ci fossero nove ragazzi invece dei cinque consentiti per una vettura di quella grandezza e omologazione. Il conducente del mezzo, il 18enne Gabriele Popovici, è stato arrestato visto che il tasso di alcol nel suo sangue, dopo i test, è risultato tre volte superiore al consentito. Attualmente il giovane è indagato con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato.

Secondo le ricostruzioni, Camilla è morta anche se ci sono stati numerosi tentativi di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare poco dopo il suo arrivo in ospedale.

La Procura di Milano ha comunque già deciso affinché sia eseguita l'autopsia sulle tre vittime.