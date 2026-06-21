Camilla, Lorenzo e Riccardo: chi erano le tre vittime dell’incidente a Senago

Camilla Copparoni, Lorenzo Benin e Riccardo Provasi: sono i tre giovani di 17 anni che hanno perso la vita nell’incidente avvenuto a Senago alle prime luci dell’alba con l’Audi sulla quale viaggiavano in 9 persone che è finita dentro il canale Villoresi.
Chi erano i tre giovani
I tre ragazzi rimasti uccisi a causa dell’impatto fatale vivevano a Paderno Dugnano, località a Nord di Milano, dove Lorenzo Benin e Riccardo Provasi erano studenti all’istituto Carlo Emilio Gadda. Il gruppo di amici, tutti residenti in Comuni a nord di Milano, stava tornando a casa dopo aver festeggiato un 18esimo compleanno al locale “Line” di Lainate.
La difficoltà nei soccorsi è stata amplificata dal fatto che in auto ci fossero nove ragazzi invece dei cinque consentiti per una vettura di quella grandezza e omologazione. Il conducente del mezzo, il 18enne Gabriele Popovici, è stato arrestato visto che il tasso di alcol nel suo sangue, dopo i test, è risultato tre volte superiore al consentito. Attualmente il giovane è indagato con l’accusa di omicidio stradale plurimo aggravato.
Secondo le ricostruzioni, Camilla è morta anche se ci sono stati numerosi tentativi di rianimarla ma non c’è stato nulla da fare poco dopo il suo arrivo in ospedale.Lorenzo e Riccardo, invece, avevano già perso la vita quando è avvenuto il recupero da partei dei sommozzatori dei vigili del fuoco. La Procura di Milano ha comunque già deciso affinché sia eseguita l'autopsia sulle tre vittime.