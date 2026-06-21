Auto con 9 giovani a bordo precipita in un canale nel Milanese: morti tre 17enni. Conducente positivo all'alcol test

Un’altra tragedia della strada. Due ragazzi e una ragazza di 17 anni hanno perso la vita alle prime luci dell’alba perché l’auto sulla quale viaggiavano assieme ad altre sei persone è finita nel canale Villoresi, nel Comune di Senago, in provincia di Milano.

La dinamica dell’incidente

Dalle prime informazioni il conducente del mezzo, un giovane di 19 anni, è indagato con l’accusa di omicidio stradale aggravato dal momento che sarebbe risultato positivo all’alcol test. Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri di Rho e i vigili del fuoco, assieme ai sommozzatori, per salvare i giovani intrappolati nel mezzo e liberarli.

Gli altri sei occupanti l’abitacolo, feriti, sono stati portati all’ospedale Niguarda e avrebbero tutti tra i 17 e 19 anni. Secondo le prime ricostruzioni, chi guidava l’auto avrebbe perso il controllo finendo dentro il canale.

L’incidente si sarebbe verificato intorno alle 5 del mattino. Come ha spiegato l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, i soccorsi sarebbero arrivati nei pressi dell’incidente con una squadra di sei ambulanze, due automediche e un elisoccorso in codice rosso.