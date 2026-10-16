Caso Lavitola, spunta il video di Clesio Tavares mentre faceva il bodyguard a un evento privato

Clesio Tavares al lavoro come bodyguard. Il factotum di Valter Lavitola, fuggito in Camerun dopo l’ordinanza di custodia cautelare, è accusato nell’inchiesta sull’attentato contro Sigfrido Ranucci in quanto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori materiali che hanno piazzato la bomba.
Nel video viene ripreso mentre si occupa di sicurezza in una festa privata, uno dei lavori che svolgeva in Italia prima di finire nell’affaire Ranucci. Un mestiere per cui era particolarmente richiesto, tanto che tra i suoi clienti figuravano anche Sal Da Vinci e Rita De Crescenzo. Nel filmato, con in sottofondo una musica neomelodica, si vede Clesio aprire le porte del locale per far entrare la star del momento.