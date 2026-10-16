Caso Lavitola, spunta il video di Clesio Tavares mentre faceva il bodyguard a un evento privato

Il giornalista Sigfrido Ranucci conosceva Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ricercato per l'attentato, almeno dal 2022. E' quanto emerge dalle carte dell'indagine della Dda di piazzale Clodio. Agli atti c'� anche una foto che ritrae i tre nel 2022. Inoltre vengono citate delle intercettazioni in cui il giornalista, nell'ottobre del 2024, scrive a Lavitola spiegando di trovarsi "in difficolt� su tutto" ma che "sarebbe andato avanti". E alla domanda di Lavitola se potesse essergli utile in qualche modo, il giornalista rispondeva con una battuta: "mi dovresti prestare Gomes" suscitando l'ilarit� di Lavitola". ANSA/ATTI DELLE INDAGINI +++USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++