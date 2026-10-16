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Nazionale

Caso Lavitola, spunta il video di Clesio Tavares mentre faceva il bodyguard a un evento privato

Il factotum di Valter Lavitola, fuggito in Camerun dopo l’ordinanza di custodia cautelare, lavorava nella sicurezza privata. Tra i suoi clienti anche Sal Da Vinci e Rita De Crescenzo. Le immagini lo mostrano in servizio durante una festa

Pasquale Napolitano, Giulia Sorrentino
Il giornalista Sigfrido Ranucci conosceva Gomes Clesio Tavares, factotum di Valter Lavitola e ricercato per l'attentato, almeno dal 2022. E' quanto emerge dalle carte dell'indagine della Dda di piazzale Clodio. Agli atti c'� anche una foto che ritrae i tre nel 2022. Inoltre vengono citate delle intercettazioni in cui il giornalista, nell'ottobre del 2024, scrive a Lavitola spiegando di trovarsi "in difficolt� su tutto" ma che "sarebbe andato avanti". E alla domanda di Lavitola se potesse essergli utile in qualche modo, il giornalista rispondeva con una battuta: "mi dovresti prestare Gomes" suscitando l'ilarit� di Lavitola". ANSA/ATTI DELLE INDAGINI +++USARE SOLO PER ILLUSTRARE OGGI LA NOTIZIA INDICATA NEL TITOLO - NON ARCHIVIARE - NON VENDERE - NON USARE PER FINI NON GIORNALISTICI - NPK+++ +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++
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Clesio Tavares al lavoro come bodyguard. Il factotum di Valter Lavitola, fuggito in Camerun dopo l’ordinanza di custodia cautelare, è accusato nell’inchiesta sull’attentato contro Sigfrido Ranucci in quanto intermediario tra il faccendiere e gli esecutori materiali che hanno piazzato la bomba.

Ecco Tavares a lavoro come bodyguard: il filmato esclusivo (Redazione)

Nel video viene ripreso mentre si occupa di sicurezza in una festa privata, uno dei lavori che svolgeva in Italia prima di finire nell’affaire Ranucci. Un mestiere per cui era particolarmente richiesto, tanto che tra i suoi clienti figuravano anche Sal Da Vinci e Rita De Crescenzo. Nel filmato, con in sottofondo una musica neomelodica, si vede Clesio aprire le porte del locale per far entrare la star del momento.

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