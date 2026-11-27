“Vogliamo meritarcelo, il motorino”. Così, l’8 agosto, raccontavamo la storia di tre ragazzini di Pradamano, in provincia di Udine, costretti a chiudere il banchetto delle limonate con cui speravano di comprarsi un vecchio Piaggio Ciao. A prendere sul serio quelle parole è stato il Moto Club Morena. Ha pagato i permessi, ha rimesso i tre amici dietro al banco per una colazione di beneficenza e ha fatto in modo che ciascuno avesse il suo motorino. Ora quel gesto riceve il riconoscimento che merita. La Federazione Motociclistica Italiana ha assegnato al club friulano il Premio Speciale “Fair Play” 2026 per l’iniziativa “Dalla limonata al Ciao”. A comunicarlo, con una lettera, è stato il presidente federale Giovanni Copioli.

Tutto era cominciato nel cortile di casa, a due passi dalla piazza del paese. Raul e i gemelli Pietro e Giacomo, tra i 13 e i 14 anni, avevano messo sul banco limonata fatta in casa, caffè e dolci. Ai passanti chiedevano un’offerta libera. Il progetto era persino più modesto di come sarebbe andata a finire quella storia. Ai tre amici bastava mettere da parte il necessario per un solo Ciao, da dividere. Poi la segnalazione di un passante e l’intervento della polizia locale per la mancanza delle autorizzazioni. Il Comune precisò che nessuno era stato multato. Il banchetto, però, aveva chiuso. E quando da più parti era arrivata l’offerta di raccogliere i soldi per il motorino, i ragazzi avevano spiegato di volerselo guadagnare.

È a quel punto che Sergio Ammirati, presidente del Moto Club Morena, è andato a conoscerli di persona. Parlando con loro e con le famiglie è nata l’idea che ha rimesso in moto la vicenda. Il club si sarebbe occupato delle pratiche e delle spese per i permessi. Raul, Pietro e Giacomo avrebbero fatto quello che avevano dimostrato di saper fare. E così, sabato 29 agosto, al Parco Rubia di Pradamano, sono tornati a servire limonata, caffè e brioche. Questa volta le offerte raccolte erano destinate a La Casa di Joy, che sostiene i bambini malati di tumore e le loro famiglie, e a La Nostra Famiglia, impegnata nella cura e nella riabilitazione delle persone con disabilità.

A metà mattina sono arrivati anche i tre Ciao. Due li ha donati il Moto Club Morena, il terzo il Ciao Club Italia. E qui c’è un dettaglio che spiega bene la scelta della Federazione. Il club ha acquistato caschi, giubbini e altri accessori per i tre amici. Ha previsto anche un corso di guida sicura e il tesseramento dei genitori. Chi aveva pensato al primo motorino di quei ragazzi si era preoccupato anche di come sarebbero saliti in sella.

Nella lettera al club, Copioli parla di “un percorso educativo e solidale”, rimarcando come “correttezza, altruismo, rispetto delle regole e passione motociclistica possano diventare strumenti di crescita per i più giovani e per l’intera comunità”. Il premio sarà consegnato giovedì 10 dicembre alle 19, al Teatro Amintore Galli di Rimini, durante la cerimonia “Moto d’Oro 2026”. E il presidente della Federmoto ha riservato un invito anche a Raul, Pietro e Giacomo, protagonisti di una bella storia a lieto fine.