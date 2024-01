Fiamme e paura sulla A4. A fuoco un capannone agricolo a Cavenago

Il fuoco prima e poi una imponente nuvola nera che si è innalzata verso il cielo. È una mattinata di paura a Cavenago di Brianza, in provincia di Monza Brianza a causa di un incendio di vaste proporzioni divampato all'alba all’interno di un capannone industriale nell'azienda Planet Farms dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti secondo la modalità dell'agricoltura verticale.

L’allarme è scattato intorno alle 6.30. Sul posto sono stati inviati diversi mezzi di emergenza. Per spegnere le fiamme, infatti, sono al lavoro dall’alba i Vigili del fuoco di Monza e Brianza. Non solo, Perché il Comando dei pompieri di Milano ha inviato in supporto 5 squadre, per un totale di circa 25 uomini. Fra queste ci sono anche gli esperti del nucleo Nbcr, nucleare-biologico-chimico-radiologico

L'intervento è al momento ancora in corso. In base alle ultime informazioni i pompieri stanno operando nel capannone che ha sede in via Santa Maria in Campo 10, a ridosso dell'autostrada A4 Milano-Bergamo. L’imponente colonna di nube nera che si è alzata dal capannone è stata notata a chilometri di distanza ed è visibile fino a Trezzo sull'Adda.

A Cavenago Brianza sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di Vimercate che hanno avviato i primi accertamenti per raccogliere tutti gli elementi utili al fine di accertare quale sia stata l'origine del rogo. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi del 118 in via precauzionale con un'ambulanza. Per fortuna non si segnalano feriti né intossicati.

Mentre i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme e prevenire ulteriori danni, sui canali social del comune di Cavenago è stato diffuso un breve comunicato rivolto a tutti i cittadini: "Il sindaco insieme alle forze dell'ordine si trovano sul posto in attesa di sopralluogo e verifiche ARPA per l'estesa nube generatasi. Si consiglia in via precauzionale di tenere chiuse le finestre".