Corona, quanto ha perso sui social da quando gli hanno chiuso i profili. E quanto vale lo sbarco su X

Il 6 febbraio del 2026 sarà ricordato in un futuro dagli storici delle piattaforme social come il giorno in cui Fabrizio Corona, con il nome utente @FMaria_Corona, è sbarcato ufficialmente su X. Infatti, da questo pomeriggio, è attivo l’account dell’ex re dei paparazzi, già verificato con spunta blu di ordinanza, che fino a questo momento conta poco più di diecimila follower, per esser precisi il contatore dei follower è a quota 10.092.

L’approdo sulla piattaforma di Elon Musk rappresenta per diverse ragioni una scelta quasi obbligata, considerato che dopo la sospensione degli account attivi su Instagram Facebook per i video pubblicati contro Alfonso Signorini e altri protagonisti della galassia Mediaset, Corona si è ritrovato di colpo senza l’artiglieria pesante dell’audience che i suoi account social gli garantivano. Infatti, con l’oscuramento dei canali Meta non solo si è ridotta notevolmente la platea dei follower, con una perdita complessiva di circa 4.300.000, ma di conseguenza si sono ridimensionate anche le interazioni, like e visualizzazioni, che rappresentano la materia prima che permette agli influencer di monetizzare l’attenzione digitale degli utenti.

Quindi, in attesa degli esiti di possibili ricorsi per riottenere la disponibilità operativa degli account, era quasi scontato che X offrisse a Corona lo spazio e l’opportunità per continuare a godere di una piattaforma facilmente raggiungibile dagli utenti e di pubblicare i suoi video. Del resto, quante volte in passato proprio Elon Musk, che nel 2022 ha acquistato Twitter cambiandogli poi nome in X, ha poi avuto modo di ricordare agli utenti che i veri media, quelli che raccontano la verità, che sono pienamente credibili sono proprio loro o che su X la libertà di parola assoluta per tutti non sarà mai in discussione.

Tant’è che una delle prime modifiche imposte da Musk fu la riduzione e poi l’eliminazione della moderazione dei contenuti postati dagli utenti. Nei prossimi giorni, in particolare con la pubblicazione dei primi video, capiremo se la surroga di Meta con l’account X riuscirà a restituire a Corona quella audience notevole fatta di milioni di visualizzazioni.