Valanga sulle montagne di Cortina. Tre persone sepolte dalla neve

Si sono concluse le operazioni del Soccorso Alpino per recuperare tre persone rimaste intrappolate nella valanga che è si staccata sul versante ovest di Forcella Giau - a quota 2.300 metri, nel territorio di San Vito di Cadore - e ha travolto tre scialpinisti, due dei quali in gravi condizioni. L’allarme è stato dato attorno alle 13 dal quarto membro del gruppo, che ha subito iniziato le ricerche dei compagni sepolti sotto la neve.

Gli avvertimenti

Inascoltati sono rimasti gli avvertimenti dell'Arpav che aveva ripetutamente avvisato su un " marcato allarme valanghe " per il weekend su Dolomiti e Prealpi Venete. Sul posto è riuscito ad atterrare l’elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore, mentre la variabilità delle condizioni meteo ha impedito l’intervento dell’eliambulanza di Treviso emergenza. A quel punto è stata attivata una terza eliambulanza e l’elicottero dell’Air Service Center per trasportare in quota le squadre di soccorso.

Come stanno gli sciatori

Secondo le prime informazioni, due sciatori sono stati estratti dalla neve: uno è cosciente, mentre l’altro è in fin di vita. Il terzo ha richiesto una ricerca più approfondita, anche se è stato recuperato da pochi minuti e purtroppo le sue condizioni sono state definite gravi. Le operazioni di soccorso hanno visto la presenza delle squadre del Soccorso Alpino di San Vito di Cadore, Cortina d’Ampezzo, Alleghe-Val Fiorentina e Livinallongo. Seguiamo " con apprensione le operazioni di soccorso in corso a Cortina dopo la valanga ", aveva scritto sui social la ministra del Turismo, Daniela Santanché. " La mia solidarietà a tutti coloro che sono coinvolti e ho sentito grazie ai soccorritori per il loro instancabile impegno. La sicurezza delle persone deve essere la nostra priorità ".

Altre due valanghe

Altre due valanghe si sono

verificate nelle scorse ore anche in Trentino. A Pampeago, due sciatori che stavano percorrendo un'area non battuta hanno causato il distacco di una massa nevosa sulla pista Tresca e fortunatamente non ci sono stati feriti.