Ponte Morandi, Mattarella: "La sicurezza non ammette negligenze"

In occasione del settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi, la politica si stringe intorno a quel drammatico evento per ricordare le vittime e fare luce sulle ombre di quella vicenda. Dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, fino al presidente del Senato, Ignazio La Russa, passando per le massime istituzioni dell'esecutivo, l'intero arco parlamentare ha preso posizione.

"Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni", ha scritto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio alla sindaca di Genova, Silvia Salis. "La rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l'Italia, è stata un atto di ripartenza" scrive il capo dello Stato, sottolineando che "la tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza".

Dello stesso avviso il presidente della Camera. Ricordo con dolore il 14 agosto di sette anni fa, giorno del crollo del Ponte Morandi. Il mio pensiero va alle famiglie delle vittime e a tutta Genova, che ha saputo reagire con coraggio e dignità". Così sui social il presidente della Camera, Lorenzo Fontana. "Sette anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova portava via con sé 43 vite, lasciando dolore, sgomento e molte domande destinate a segnare a lungo la coscienza della Nazione.Il ricordo di quella tragedia resta tuttora forte, così come resta forte l’impegno a fare della memoria un fondamento di responsabilità.Il nuovo Ponte San Giorgio è diventato simbolo di riscatto e di volontà collettiva, ma nessuna opera potrà mai colmare l’assenza di chi non c’è più. A tutte le vittime, ai loro familiari, a chi porta ancora le conseguenze di quel triste giorno, va il nostro pensiero", scrive invece La Russa.

A farsi sentire sono anche i singoli partiti dell'esecutivo. Per voce del segretario Matteo Salvini la Lega scrive: "Nel ricordo di chi non c'è più, rendiamo onore alla reazione straordinaria di una Città, di una Regione, di un Paese che, all'indomani della tragedia, seppero unirsi per ricostruire in tempi record un'opera sicura e moderna, superando divisioni, ostacoli e burocrazia. Un risultato che ha mostrato la forza dei genovesi e dei liguri, la determinazione di tutta la nazione, l'eccellenza del nostro ingegno e la capacità di rialzarsi. È questa l'Italia dei SÌ: quella che sceglie di guardare avanti e trasformare il dolore in futuro".

Intanto l'arcivescovo di Genova Marco Tasca ha celebrato nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa unain ricordo delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto di sette anni fa.