Cuba, Alessandro Di Battista ricoverato in gravi condizioni: “Forti mal di testa e malori”

Alessandro Di Battista, ex deputato del Movimento 5 Stelle, è stato ricoverato ieri sera in un ospedale a Cuba, a Santa Clara, dove si trovava per realizzare una serie di reportage. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è giunto alla struttura in gravi condizioni dopo aver accusato forti mal di testa e malori.

“La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione. Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”. Lo si legge in una nota del partito.

“Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a L’Avana dove si trovava in viaggio”. Lo afferma sui social il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “Prego per la sua salute - aggiunge -. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.

“Non so molto di più di quello che è stato scritto finora. So che la situazione è grave. Ha avuto un malore, fortissimi mal di testa. Ma davvero non conosco i dettagli, perché non sto tenendo io i contatti con l’ambasciatrice italiana a Cuba, Simona De Martino, che sta seguendo molto da vicino la situazione”. Peter Gomez, direttore del sito online del ‘Fatto Quotidiano’, raggiunto dall’Adnkronos, risponde così a chi gli chiede notizie di Alessandro Di Battista, ricoverato ieri sera in gravi condizioni in un ospedale di Cuba, dove si trovava proprio per realizzare un reportage per il quotidiano. “Stava preparando dei reportage per il Fatto, come fa da diverso tempo. L’ha fatto dalla Russia, dalla Siria, da Israele, insomma da varie parti del mondo. Ora aspettiamo di avere notizie più precise sul suo stato di salute. Aspettiamo e speriamo”, conclude Gomez.