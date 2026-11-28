C’è anche un esponente di spicco della mafia nigeriana tra i 51 stranieri espulsi dall’Italia nell’ambito di un’operazione di rimpatrio organizzata dalla Direzione centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle frontiere, con il supporto dell’agenzia europea Frontex. A bordo del volo charter, diretto verso il Paese d’origine dei rimpatriati, complessivamente 62 cittadini africani: 51 espulsi dall’Italia, otto da Cipro e tre dalla Spagna. Tutti accompagnati da personale specializzato dei rispettivi Paesi.

I 51 stranieri rimpatriati dall’Italia hanno precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio e la pubblica amministrazione, oltre che per violazioni della normativa in materia di armi e stupefacenti. Tra loro c’è un uomo la cui storia giudiziaria risale al 2019, quando era finito nell’inchiesta “No Fly Zone”, condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo. L’operazione aveva portato al fermo di 13 stranieri accusati di appartenere all’organizzazione criminale di matrice cultista “Eiye”, attiva a Palermo e in altre parti del territorio nazionale e dedita allo sfruttamento della prostituzione e al traffico di droga.

L’8 febbraio 2023 l’uomo era stato condannato dalla Corte d’Appello di Catania a nove anni e quattro mesi di reclusione per associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, rapina e lesioni personali in concorso. Alla condanna si era aggiunta la misura dell’espulsione dal territorio italiano una volta scontata la pena.

Lo scorso 2 ottobre, il magistrato di sorveglianza dell’Aquila aveva riconosciuto la persistenza della pericolosità sociale dell’uomo, sottolineandone il ruolo apicale e direttivo all’interno del sodalizio mafioso e confermandone l’espulsione. Una volta scarcerato dalla casa circondariale di Sulmona, l’uomo era stato trasferito, su disposizione del questore dell’Aquila, nel Centro di permanenza per i rimpatri di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza. Da lì è stato avviato al rimpatrio.

L’intera operazione, organizzata dall’Italia in collaborazione con Cipro e Spagna, è stata sottoposta, a partire dall’aeroporto di Fiumicino, al monitoraggio di un osservatore per i diritti fondamentali di Frontex e di un osservatore del Garante nazionale.