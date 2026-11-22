Gianni De Gennaro si è tolto la vita nella sua casa di campagna in Maremma con una pistola semiautomatica, una delle 20 armi che gli investigatori hanno trovato nell’abitazione in provincia di Grosseto. Sono pistole e fucili, tutte armi da sparo regolarmente detenute dall’ex capo della polizia.

È quanto emerge dall’inchiesta per istigazione al suicidio di cui al momento è titolare la procura di Grosseto col coordinamento distrettuale della Dda di Firenze.

Gli investigatori del Ris dei Carabinieri e della Polizia scientifica di Roma, arrivati ieri appositamente dalla Capitale, hanno lavorato fino a tarda sera per eseguire i rilievi nel casale (ora sotto sequestro) repertando fino a tarda sera tracce biologiche, tra cui sangue, e impronte digitali per ricostruire la dinamica del fatto ed escludere la presenza di altre persone al fine di non lasciare alcun dubbio sull’ipotesi del suicidio.

La procura maremmana è in attesa delle prime relazioni e dei primi atti di indagine predisposti dai carabinieri del Nucleo investigativo di Grosseto, che conducono le indagini e che hanno la disponibilità dei materiali, dei manoscritti, dei documenti, della pistola, dei telefoni e degli altri oggetti sequestrati nel podere nella zona delle Querciolaie.

Le indagini, sempre secondo quanto si apprende, cercano inoltre di valorizzare anche le immagini estraibili dalle telecamere puntate sulla strada che conduce alla casa di De Gennaro per vedere se, oltre all’auto della scorta che ha portato l’ex capo della polizia nell’abitazione di campagna nel tardo pomeriggio di venerdì, sia transitata qualche altra auto.