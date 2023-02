Extracomunitari rubano cuccioli nei parchi: decine di denunce sui social

Negli scorsi giorni a Roma, nei quartieri di Infernetto e Acilia, sembra che tre persone extracomunitarie stiano facendo scomparire i cani che si allontano dai loro padroni. La denuncia è partita dai social, dove alcuni utenti hanno deciso di denunciare le proprie disavventure, pubblicando le foto dei parchi dove sarebbero avvenuti i rapimenti. Altri invece hanno pubblicato le foto dei guinzagli tagliati con dei coltellini. Secondo diverse testimonianze i tre immigrati si aggirerebbero per i parchi dei quartieri della Capitale con un furgone bianco, sul quale caricherebbero i cuccioli durante i momenti di distrazione dei padroni, o mentre sono sguinzagliati e liberi di correre.

I cittadini vogliono la polizia di quartiere

Dopo la denuncia alcuni cittadini hanno proposto di istituire una sorta di “polizia di quartiere” organizzando delle ronde, in caso i tre extracomunitari decidessero di fare ritorno. Le denunce da inizio anno si sarebbero decuplicate giorno dopo giorno. L’otto febbraio a una ragazzina è stato sottratto il suo cucciolo appena regalato dai genitori mentre si stava allacciando le scarpe.

Ragazzina presa a pugni in faccia

Un padre, abitante del quartiere Acilia, ha scritto del rapimento del suo cagnolino avvenuto la sera prima in un foglio, appendendolo nel portone del palazzo, lasciando ai condomini tutta la sua disperazione : "Mia figlia - si legge nel foglio - come tutte le sere ha portato fuori i suoi cani, Zaina la grande e Betto il piccolino. Purtroppo in tre, allo spartitraffico di via Carlo del Greco, hanno tagliato il guinzaglio che teneva il piccolino e prendendolo il braccio hanno cercato di scappare portandoselo via" . La ragazzina sarebbe stata aggredita da uno dei tre extracomunitari con un violento pugno nel viso. L’ultimo avvistamento del famigerato furgone bianco è stato registrato domenica scorso in viale Vasco de Gama, in quell’occasione è stato preso di mira il cucciolo di due ragazzi, che hanno con coraggio deciso di raccontare tutto su Facebook.

Decine di avvistamenti