Il rapporto con Elon Musk, le accuse alla stampa, le minacce ricevute e una riflessione sul futuro dell’Italia nell’era dell’intelligenza artificiale. Andrea Stroppa, collaboratore italiano del patron di Tesla e SpaceX, si racconta senza filtri a “Pulp Podcast”, il podcast condotto da Fedez e Mr. Marra. Un’intervista che attraversa tecnologia e politica, con qualche stoccata destinata a far discutere.

Basti pensare all’importante rivelazione personale: Stroppa conferma di vivere sotto scorta “per minacce da parte di organizzazioni che sono considerate terrorismo interno”. E nel ricostruire il clima che si è creato attorno alla figura di Musk punta il dito anche contro il racconto mediatico: “Non a caso mi trovo sotto scorta perché a un certo punto si è pensato di — e questo anche grazie ai giornali, anzi soprattutto grazie ai giornali — di far credere alle persone che Elon Musk fosse un estremista di destra”.

Proprio Musk è il grande protagonista della conversazione. Stroppa non nasconde la sua ammirazione per l’imprenditore, conosciuto nel 2022 grazie a una ricerca sui bot di Twitter: “Nella mia esperienza personale e per quello che vedo che stanno facendo le sue aziende — quindi concretamente — credo che al mondo non ci sia singola persona che stia facendo di più per far progredire l’umanità”. Un giudizio netto, che non cambia nemmeno davanti alle perplessità dei padroni di casa Fedez e Mr.. Marra sull’enorme concentrazione di potere nelle mani del miliardario.

Inevitabile il passaggio sull’appoggio a Donald Trump. Secondo Stroppa, la scelta di Musk non sarebbe riconducibile esclusivamente agli interessi delle sue aziende. Il collaboratore dell’imprenditore osserva che i Democratici americani, tradizionalmente attenti ai temi ambientali e scientifici, “negli ultimi anni hanno spostato i loro valori altrove”. Al contrario, Trump avrebbe riportato al centro del dibattito questioni fondamentali come “la sicurezza dei confini, l’immigrazione”. E sulle polemiche per il sostegno di Musk all’Afd tedesca aggiunge che il programma del partito non sarebbe nemmeno allineato agli interessi dell’imprenditore: “L’Afd in Germania, se uno vede il programma, non è allineato agli interessi di Elon Musk. In teoria sarebbe il governo attuale - tra l’altro in Germania Tesla ha la fabbrica più grande europea — e avrebbe tutto l’interesse ad avere ottimi rapporti con il governo attuale. Ma questo imprenditore diciamo che guarda un po’ più lontano”.

Non manca il capitolo Ucraina. Stroppa respinge la rappresentazione di Musk come alleato di Vladimir Putin e ricorda il sostegno tecnologico garantito a Kiev attraverso Starlink. “Starlink ha funzionato il 99,98% del tempo”, sostiene, contestando le ricostruzioni sui presunti interventi dell’imprenditore per limitare il servizio. La distinzione, secondo lui, è tra impiego commerciale e militare della tecnologia: “l’utilizzo militare è governato da leggi”. E sottolinea che Musk avrebbe continuato a fornire il servizio nonostante le divergenze sulla strategia per arrivare alla fine del conflitto.

Particolarmente duro il giudizio sul mondo dell’informazione. Nel mirino finisce soprattutto il Corriere della Sera, con riferimento a un articolo relativo all’indagine per corruzione che aveva coinvolto Stroppa mentre si discuteva del possibile utilizzo governativo di Starlink. “E sul Corriere scrivono che mi hanno trovato con una mazzetta di soldi in tasca”, la sua denuncia, sostenendo di aver intrapreso un’azione legale contro il quotidiano. Poi precisa: “Tra l’altro non sono più indagato per corruzione, neanche ho mai parlato con il pm, cioè solo leggendo le carte questa corruzione non c’è mai stata, quindi così”. La sua ricostruzione si accompagna a un attacco diretto a una parte della categoria: “Io penso che siano completamente disconnessi dal loro ruolo. Cioè non fanno neanche più informazione, non fanno neanche più giornalismo. Utilizzano la stampa per il ruolo che ha ancora in questo paese e in altri paesi per difendere degli interessi”.

Ma l’intervista offre anche uno spaccato delle idee di Stroppa sul futuro del Paese. L’intelligenza artificiale a suo avviso potrebbe rappresentare una straordinaria opportunità per combattere gli sprechi della pubblica amministrazione e aumentare la produttività delle imprese. Il problema italiano, però, è prima di tutto sociale: “Dal mio punto di vista è che una parte del paese è invisibile. Quindi esiste una parte del paese che si sente esclusa ed è esclusa dalla dignità”. Da qui la proposta di utilizzare le risorse recuperate grazie all’innovazione per sostenere chi è in difficoltà, fino ad arrivare a una forma di reddito universale. Non necessariamente per tutti: “Io ovviamente su questo sono meno d’accordo perché credo che ci sia una parte della popolazione che non ha bisogno di nessun reddito aggiuntivo”.

Infine, una parentesi su Beppe Grillo. Fedez gli chiede se stia lavorando a un podcast con il fondatore del Movimento 5 Stelle, ma Stroppa smentisce: “Questo no”. Resta, però, l’interesse per il personaggio e per alcune delle sue battaglie. Il Movimento delle origini, ammette, lo aveva colpito, prima di trasformarsi in qualcosa di diverso. Su Grillo, invece, il giudizio rimane positivo: “Trovo affascinante che lui sia molto attivo e provi insomma a far ragionare, a suscitare dibattito. Vediamo che succede”. Parole che non annunciano alcun progetto politico comune, ma testimoniano una sintonia da non sottovalutare su temi come ambiente, lavoro e innovazione tecnologica.