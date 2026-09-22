Famiglia nel bosco, finalmente insieme a Palmoli: il primo incontro sotto lo stesso tetto. Quali sono le prossime tappe

Finalmente Nathan e Catherine hanno potuto riabbracciare i loro tre figli nella nuova casa messa a disposizione dal comune di Palmoli. Il ricongiungimento ha un enorme valore simbolico ed emotivo, dal momento che si tratta della prima occasione in cui l’intero nucleo familiare si ritrova al completo sotto lo stesso tetto, segnando un momento di svolta dopo ben dieci mesi di separazione forzata.

Iniziato intorno alle 16.30, l’appuntamento si è protratto ben oltre l’orario inizialmente pattuito. La decisione, concordata direttamente con i servizi sociali, è stata presa per recuperare il colloquio saltato la settimana scorsa, quando la visita era stata annullata per la mancanza dei requisiti minimi di privacy e sicurezza derivante dalla presenza sul posto dei media. A confermare il cambio di programma è stato il legale della coppia, Simone Pillon, che ha seguito da vicino le fasi dell’emozionante incontro.

Descrivendo l’atmosfera distesa della giornata, l’avvocato ha parlato di un “passo importante” nel duro percorso della famiglia. Nathan e Catherine, stretti in un abbraccio, hanno atteso nel cortile l’arrivo dei figli con grande emozione: alla vista dei genitori, i tre bimbi “sono scesi dall’auto correndo e gridando di gioia incontro a mamma e papà”.

Per rendere l’ambiente ancora più accogliente e familiare, Catherine ha preparato un vassoio di biscotti allo zenzero fatti in casa, mentre per la gioia dei più piccoli sono stati portati all’incontro anche i due cagnolini di famiglia Spirit e Sophie. Un momento di normalità riconquistata in cui i bambini hanno potuto nuovamente abbracciare i propri genitori e giocare con loro.

Sullo sfondo della vicenda resta però aperto il dossier giudiziario. Il prossimo snodo cruciale è previsto per il 3 novembre, data in cui la Corte d’Appello dell’Aquila si pronuncerà sul reclamo avanzato dai legali della coppia contro il provvedimento del Tribunale per i minorenni. Tre i punti chiave su cui la difesa, guidata dall’avvocato Simone Pillon, chiede ai giudici di rivedere l’impostazione attuale:

La salute dei piccoli : la richiesta di dare un effettivo peso documentale alle condizioni di benessere psico-fisico dei minori, finora ritenute trascurate dai giudici;

: la richiesta di dare un effettivo peso documentale alle condizioni di benessere psico-fisico dei minori, finora ritenute trascurate dai giudici; La velocizzazione del rientro : la necessità di abbreviare i tempi per il ritorno a casa, rendendo il percorso più rapido ed incisivo pur mantenendo una cauta gradualità;

: la necessità di abbreviare i tempi per il ritorno a casa, rendendo il percorso più rapido ed incisivo pur mantenendo una cauta gradualità; Il modello educativo: i genitori, pur avendo accettato l’inserimento dei figli nel plesso scolastico locale di Palmoli, insistono sul riconoscimento della possibilità di adottare l’istruzione parentale (homeschooling).

Anche il primo cittadino di Palmoli, che aveva espresso tutta la propria contrarietà per la scelta dei servizi sociali di annullare il precedente appuntamento, pur essendosi speso per renderlo possibile, si è detto felice per il buon esito dell’incontro. “È andato bene e tutto si è svolto nel migliore dei modi”, ha spiegato Giuseppe Masciulli, il quale ha seguito le fasi a debita distanza per tutelare l’intimità del ricongiungimento.

L’allungamento di oltre un’ora della visita ha segnato l’inizio effettivo del programma di reinserimento, che dopo il prolungato soggiorno forzato dei tre piccoli in una struttura protetta di Vasto, prevede ora ulteriori tappe graduali: tra queste, il ritorno temporaneo nella “casa nel bosco”, dove i minori potranno riabbracciare anche l’asino e il cavallo di famiglia, nell’ottica di un definitivo rientro nel nucleo familiare originario.