Fermato dai carabinieri in stato di agitazione, muore in ospedale dopo qualche ora

Officina abusiva trasformata in base dello spaccio a Velletri, vicino Roma. I carabinieri hanno dato esecuzione a un' ordinanza che dispone 17 misure cautelari (5 arresti in carcere, 5 ai domiciliari, 5 sottoposti all'obbligo di dimora e 2 all'obbligo di presentazione in caserma). Dalle indagini dei militari della compagnia di Velletri � emersa l'esistenza di un sodalizio dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti tra Velletri, Lariano e il nord pontino, con modalit� organizzate e strutturate, caratterizzato da una precisa suddivisione dei compiti tra i vari sodali: alcuni organizzavano gli incontri per la consegna della droga mentre altri della gestione della logistica. Il gruppo utilizzava un'officina abusiva per lo stoccaggio e alla distribuzione di cocaina, hashish e marijuana, nonch� al coordinamento delle attivit� di spaccio. Nel corso delle operazioni e dell'attivit� investigativa sono stati eseguiti 9 arresti in flagranza di reato. Sono stati inoltre sequestrati oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente di vario tipo e una "pen gun", (ossia un'arma da fuoco di piccole dimensioni camuffata per sembrare una comune penna) che pu� a esplodere singoli colpi calibro 9x21, insieme a centinaia di cartucce e proiettili. 7 OTTOBRE 2026. ANSA/CARABINIERI + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

Un 39enne residente nel Lodigiano è morto in ospedale dopo aver accusato un malore a seguito di un intervento dei carabinieri. I fatti si sono svolti nella primissima mattinata di ieri, quando i militari dell’Arma sono intervenuti a seguito delle segnalazioni giunte da parte dei residenti. Sul posto, le forze dell’ordine hanno trovato l’uomo bloccato sul muro di cinta di una villetta e in evidente stato di agitazione, mentre dava in escandescenze. Bloccato a terra perché urlava e si agitava, ha avuto un arresto cardiaco ed è stato rianimato con il defibrillatore prima del trasporto in ospedale, dove è morto qualche ora dopo. Durante la successiva fase di contenimento da parte dei carabinieri, il 39enne è stato colpito da un attacco cardiaco.

È stato immediatamente soccorso dai militari stessi e da alcuni testimoni presenti, per poi essere trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Per rianimarlo è stato utilizzato il defibrillatore in dotazione alla volante della polizia arrivata in supporto. Il decesso è sopraggiunto nella mattinata odierna. Sulla vicenda la procura di Lodi ha aperto un’indagine per chiarire la dinamica dei fatti. È stata disposta l’autopsia.