Il Duomo è gremito di gente e tanti rimangono sul sagrato a seguire la cerimonia davanti ad un maxi schermo. L’ultimo saluto a Toni Capuozzo è un grande abbraccio di folla. Un giornalista orgoglioso di venire dal popolo, che parlava al popolo con la sua voce roca bucando lo schermo dai posti più schifosi della terra. E non aveva mai la puzza sotto il naso. Per questo duemila persone sono venute ieri pomeriggio a salutarlo al Duomo di Udine. E altri hanno seguito la diretta “Ciao Toni”, del Diario del giorno su Retequattro. In mezzo alla gente sono arrivati i vertici dell’informazione Mediaset, il nostro direttore, friulano come Toni, e altri che hanno conosciuto e apprezzato Toni. La vecchia guardia degli inviati, che ha condiviso con lui i reportage dalla Bosnia, all’Iraq fino all’Afghanistan. Non mancano il presidente del Friuli-Veneiza Giulia in prima fila con mezza giunta e il sindaco di Udine con la fascia Tricolore.

Davanti al feretro la famiglia, sempre composta e mai alla ricerca delle telecamere. La moglie Monica, l’ultima compagna Tiziana, le nipotine che Toni adorava ed i tre figli, Pietro, Marta e Kemal, cha Capuozzo ha salvato da bambino a Sarajevo, quando aveva perso una gamba e la madre che lo teneva in braccio per una granata. “È un momento molto duro, però non potevo non venire - ha detto il bimbo della guerra diventato adulto - Toni mi ha salvato al vita due volte: gli devo tutto. Per me è stato un padre”. Dopo la scheggia, in tempi recenti Kemal ha avuto un tumore e Toni è corso di nuovo in suo aiuto. L’omelia di Mariano Asunis, francescano a lungo cappellano della brigata Sassari, è stata dirompente. Toni l’aveva voluto al capezzale e gli ha chiesto non solo di officiare la cerimonia in chiesa, ma di lanciare un messaggio forte e chiaro. “Ti conobbi tra le macerie di Sarajevo e dei Balcani nella Bosnia-Erzegovina quando la guerra era un servizio da raccontare ed una ferita da condividere” ricorda il tribuno della fede come lo definisce un ex funzionario Onu, amico di Capuozzo, presente al funerale. Padre Mariano sottolinea che Toni è stato chiamato dal “Signore il 12 novembre, il giorno in cui ricordiamo i nostri caduti di Nassiryah, insieme a coloro che hanno offerto la loro vita nei teatri operativi, dove proprio tra la polvere dell’Iraq ci siamo ritrovati, e non credo sia stato un caso”.

Il francescano, come gli ha chiesto Toni, si rivolge a noi giornalisti con un monito: “Non scendere a compromessi per il denaro o per la convenienza del momento, perché la ricerca della verità resta la via maestra, anche quando è la più faticosa”.

Vicino al pulpito sono schierati gli stendardi decorati delle associazioni d’arma, dagli alpini ai carabinieri e il gonfalone di Udine dove Capuozzo era tornato a vivere da poco. Il coro delle penne nere Passons intona “Signore delle cime”, che fa venire i brividi”. Poi padre Mariano invita i tre figli a circondare la bara mentre si sparge l’incenso.

Dal pulpito alla fine parla Andrea Valcic, giornalista di Udine, amico di Toni quando “era capellone e ribelle”. E comincia ricordando che «non ti ho mai visto intervenire in pubblico con un foglio in mano. Andavi sempre a braccio”.

Sul sagrato fra la folla commossa c’è anche Decio, l’amato cagnolino di Toni, che lo aveva accolto all’arrivo al Duomo.

Un compagno dei tempi di Lotta continua si avvicina per dirmi “tanti dovevano esserci e non sono venuti” forse riferendosi alla sinistra. L’ultimo saluto sotterra qualsiasi polemica e alla fine asciuga le lacrime di chi ha vissuto con Toni come assistente negli ultimi anni. “Non è mai stato “il mio capo” - spiega Silvia Boscarello - Toni era il fratello maggiore che non ho avuto. Un secondo padre, la casa sicura”.

Migliaia di chilometri in macchina per presentare i libri e incontrare la gente. “Mancherà la musica a volume altissimo mentre attraversavamo l’Italia, i calici di vino sparsi sui tavoli di trattorie dimenticate, i panini con la mortadella mangiati in fretta tra una tappa e l’altra - racconta Silvia - Mancherà soprattutto quella sua voglia di vita così grande, così tenace, così vorace. Quella voglia di vivere e di lavorare che sembrava non potesse finire mai”.