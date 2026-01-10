Forte scossa di terremoto al largo della Calabria: magnitudo 5,1. Avvertita anche a Messina

Un terremoto di magnitudo ML 5.1 è stato registrato da Ingv a largo della Costa Calabra sud orientale. L'epicentro, secondo quanto riporta il sito dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato in mare, a una profondità di 65 chilometri; 65 Km a Sud Est di Reggio di Calabria e 77 Km a Sud Est di Messina. La protezione civile ha fatto sapere che non c'è stata nessuna segnalazione di danni.

Le parole all'Ansa del capo del dipartimento della Protezione civile della Regione Calabria Domenico Costarella che sta seguendo le verifiche dalla Sala operativa di Catanzaro: "Nonostante la scossa sia stata in mare, e questo sicuramente ha aiutato - ha detto Costarella - ho disposto le verifiche nelle aree più vicine e non ci sono segnalazioni di danni. Ho sentito anche la commissaria dell'Asp di Reggio Calabria e anche per l'ospedale di Melito Porto Salvo non ci sono segnalazioni".