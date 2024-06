G7, dopo le proteste sequestrata la nave "inagibile". Trasferiti tutti gli agenti

Ascolta ora 00:00 00:00

La nave Mykonos Magic che era stata assegnata come alloggio per gli agenti delle forze dell'ordine e di polizia aggregati a Brindisi in occasione del G7 è stata sequestrata. Ad annunciarlo è stato Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di Polizia Coisp, che si trova in loco. A eseguire il sequestro è la squadra mobile di Brindisi. Proprio nelle scorse ore, fonti del Viminale hanno fatto sapere che il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha chiesto al dipartimento della Pubblica sicurezza chiarimenti in merito alla vicenda riguardante la nave, il cui noleggio è costato 6milioni di euro.

Il G7 è ormai alle porte, domani prenderà il via l'evento che porterà tutti gli occhi del mondo sul nostro Paese. Fino al 15 giugno la Puglia sarà il centro d'attenzione del pianeta, qui arriveranno i potenti della Terra, incluso il Santo Padre, e le nostre forze di polizia sono state deputate a preservare la sicurezza di tutti gli interpreti. La Polizia di Stato ha fatto sapere nella giornata di ieri che sul mancato rispetto delle condizioni di contratto il Dipartimento della Pubblica Sicurezza " si riserva di rivalersi nelle opportune sedi giudiziarie ". Sono state tante le proteste degli agenti che, una volta saliti a bordo, hanno trovato una situazione molto diversa rispetto a quella si aspettavano. I servizi igienici non erano funzionanti e strabordavano di liquami, che in molti casi sono arrivati a invadere cabine e corridoi. Alcuni degli alloggi non erano agibili a causa delle suppellettili ammassate e in mensa mancavano i vassoi per ritirare i pasti.

Una situazione che gli esponenti delle forze dell'ordine hanno definito " indecorosa " per il rispetto e l'onore delle divise, chiamate a svolgere il loro lavoro in condizioni " disumane ". Entro oggi sarebbe dovuta arrivare una nuova nave per ospitare gli ultimi agenti rimasti a bordo, dopo che oltre 2000 esponenti delle forze dell'ordine erano stati spostati già nelle prime ore in strutture più consone sul territorio. La nuova nave, al momento, non è arrivata al molo.

si stanno movimentando i rimanenti 200 carabinieri ancora a bordo della nave, per trasferirli in strutture alloggiative nelle zone limitrofe

grazie all'interessamento del Generale Ubaldo Del Monaco e del suo Stato Maggiore

Pertanto, il, con una nota ha comunicato che "". La situazione, sottolinea il sindacato, è stata risolta "".