"Alloggi invivibili". L'ira degli agenti

Ascolta ora 00:00 00:00

Brutta sorpresa per gli agenti delle diverse forze di polizia aggregati a Brindisi per il G7 che prenderà il via giovedì 13 giugno. All'arrivo nella città pugliese, gli addetti alla sicurezza sono stati destinati alla nave Mykonos Magic, imponente battello da crociera capace di ospitare a bordo quasi 3000 persone. «Il rispetto del buon gusto ci impedisce di raccontare in quale stato erano molte zone della nave», spiega Daniele Gioia, segretario regionale della Puglia del sindacato - Fsp Polizia di Stato.

Il sindacato Coisp, tramite il suo segretario Domenico Pianese (nella foto), è entrato più nello specifico: «Corridoi e cabine completamente allagati a causa di perdite d'acqua, wc e lavandini occlusi, fuoriuscite d'acqua dai sanitari, ambienti sporchi e suppellettili quasi inesistenti». Alcuni agenti ci hanno riferito di una situazione «insostenibile», a tratti «disumana», a bordo della nave, dove non ci sono le condizioni adeguate per garantire agli agenti la serenità necessaria per svolgere il delicato compito al quale sono chiamati nei giorni del G7. Alcune cabine sembra siano state adibite a ripostigli, rese inagibili da cumuli di mobilia.

Il questore di Brindisi, che domenica è salito a bordo per verificare di persona la situazione, si sta adoperando per trovare una soluzione nel più breve tempo possibile, anche perché a quella nave sono destinati quasi 2700 agenti.

«Dove sono i grandi giornalisti che ci additano come fascisti? E le associazioni? E i politici che lottano per la libertà di chi commette reati?», si chiede Andrea Cecchini, del sindacato Italia Celere. La delusione è grande da parte delle divise. Non chiedono un trattamento di lusso ma alloggi confortevoli. «I colleghi non sono in vacanza, sono lì per svolgere il proprio lavoro», ha concluso il segretario Pianese.