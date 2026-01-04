Guasto tecnico a Orio al Serio, aeroporto nel caos: voli in ritardo, dirottati e cancellati

Gravi anomalie funzionali all'aeroporto di Orio al Serio, dove da ieri pomeriggio moltissimi voli vengono ritardati o cancellati a causa di un " problema tecnico al sistema di avvicinamento strumentale Enav generatosi poco prima delle 18 di sabato " e dalle " contestuali condizioni di bassa visibilità in pista ". Così si legge in una nota diffusa da Sacbo, che gestisce lo scalo lombardo, uno degli hub italiani più importanti per Ryainair e per numerose altre compagnie aeree low-cost. I disagi stanno interessando migliaia di passeggeri, visto che avvengono in un fine settimana di grande traffico aereo, visto il ponte della Befana. Alcuni si sono accampati nei corridoi dell'aeroporto, altri hanno optato per passare la notte in hotel o per mettersi in viaggio in bus, taxi o auto, con conseguenti spese extra.

La tensione nello scalo bergamasco continua a essere alta anche durante la mattinata ma nella notte la gestione delle migliaia di passeggeri in attesa è stata molto complicata per il personale di terra a causa delle lunghissime code e, soprattutto, dell'incertezza che ha regnato sovrana. Nemmeno ora sembra ci sia una previsione di risoluzione, anche se con la dissipazione della nebbia in pista qualcosa sembra si stia muovendo. Dei voli in arrivo, dalle 18 di ieri a questa mattina, 34 sono stati dirottati su altri scali, 21 sono stati cancellati e 8 ritardati e riprogrammati per la giornata di oggi. Di conseguenza, sono stati cancellati 26 voli previsti in partenza, mentre 6 sono stati operati da altri scali e altri 7 riprogrammati oggi.

Si attendono comunque risvolti positivi nel primo pomeriggio di oggi anche se i ritardi continuano ad accumularsi. Devono essere smaltiti ancora voli di ieri e c'è chi rischia di trascorrere quasi 24 ore bloccato negli aeroporti di partenza. Un volo previsto in partenza ieri sera alle 23 da Bergamo con destinazione Manchester è stato rischedulato in partenza alle 19 di oggi e un volo che sarebbe dovuto atterrare a Orio al Serio ieri alle 01.15 è ora previsto in arrivo alle 19.40.

L'aeroporto si trova attualmente congestionato, i passeggeri sono in tensione per paura di aver perso le proprie vacanze in questo ponte della Befana e ci sono anche numerose famiglie con bambini che devono gestire i piccoli in una situazione così complicata.