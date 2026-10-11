Gira un video dal tettuccio di un’auto in corsa e cade, grave un giovane nel Trevigiano

Un ragazzo di 23 anni, residente a Jesolo, è ricoverato in pericolo di vita dopo essere caduto dal tettuccio di un’auto in movimento condotta da un ragazzo di 20 anni. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio intorno alle 18.40 nella frazione di Padernello, in via Piemonte, in provincia di Treviso.

Secondo le prime ricostruzioni il gruppo di ragazzi stava effettuando delle riprese video per una manifestazione. Quando il giovane alla guida, residente a Giavera del Montello, ha effettuato una curva, il ventitreenne ha perso l’equilibrio ed è precipitato a terra, battendo violentemente la testa sull’asfalto. Il personale sanitario del Suem è intervenuto sul posto, trasportando il giovane d’urgenza all’ospedale di Treviso, dovesi trova ricoverato in condizioni gravissime. Sul caso indagano i carabinieri.