Gran Sasso, sospese le ricerche degli alpinisti: soccorritori rientrati dopo 2 giorni

Tragedia evitata a Campo Imperatore, in Abruzzo. Gli 11 soccorritori rimasti bloccati mentre erano alla ricerca degli escursionisti dispersi sono riusciti a tornare a valle nel giorno di Natale. Si trovavano nel rifugio dal 23 dicembre, quando poi le condizioni meteo si sono fatte proibitive per scendere. A causa del maltempo la funivia era stata fermata e non era più possibile per i soccoritori rientrare al campo base. Questa mattina, quando il vento si è placato per una finestra temporale adeguata, la funivia è stata riattivata e gli 11 membri del soccorso alpino sono tornati giù.

Con gli 11 soccorritori sono scesi anche gli 8 lavoratori del rifugio "Lo zio". Mancano ancora all'appello i due escursionisti che domenica sono scivolati nel Vallone dell'inferno. Si tratta di Cristian Gualdi e Luca Perazzini, rispettivamente di 48 e 42 anni. Le ricerche sono attualmente ferme. Le condizioni climatiche non permettono al momento di riprendere le ricerche dei dispersi.

Le condizioni meteo restano proibitive ma un breve momento di vento debole ha consentito il funzionamento della funivia con il conseguente rientro a valle dei soccorritori

", riferisce il soccorso alpino.

