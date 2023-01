I soliti vandali, i soliti eco-cretini: imbrattata la scultura di Cattelan a Milano

Ancora un'azione a Milano da parte degli attivisti di Ultima Generazione, che nella mattinata di oggi, domenica 15 gennaio hanno imbrattato la scultura di Maurizio Cattelan nella centralissima piazza degli Affari a Milano. Come al solito, gli eco-vandali hanno seguito lo schema ben noto, lanciando vernice colorata di colore arancione e verde. Gli obiettivi degli attivisti sono simboli che permettono loro di dare risonanza mediatica al loro gesto. Sul posto la polizia.

Milano non è stata certo una città scelta casualmente per l'iniziativa di questa mattina, visto e considerato che nel capoluogo lombardo in settimana si è tenuta l'udienza per uno dei membri più attivi del gruppo, il 20enne Simone Ficicchia, a processo per numerosi casi di vandalismo e blocchi stradali. In un video registrato dall'agenzia AGTW si vedono i due attivisti, un ragazzo e una ragazza che, seguiti dal loro videomaker, si avvicinano alla prestigiosa e celebre scultura di Maurizio Cattelan con gli zaini sulle spalle dai quali, con tutta calma, estraggono la vernice che viene lanciata contro il basamento del famoso dito nel tentativo, fallito, di colpire anche la scultura. Colpite, invece, le auto in sosta nei pressi della statua, imbrattate di vernice colorata. Tutti e tre sono stati portati in questura.

" Siete dei barbari ", gli urla contro un uomo presente in piazza in quel momento. I due attivisi, nonostante le proteste di chi assiste impotente a quella scena, continuano imperterriti nella loro azione, addirittura sorridendo compiaciuti di quanto fatto. Al solito, poi, è stato estratto un cartello: " Stop sussidi ai fossili ". La rabbia dei presenti non si placa: " Tu mi parli di cambiamento climatico e sei qui a imbrattare una statua. Potresti imbrattare il David di Michelangelo. Ed è questo il modo di agire? Ma costa stai facendo? ". Gli eco-vandali, con l'arroganza e l'ignoranza che contraddistingue questo movimento, in cui le proteste vengono condotte con slogan e senza argomentazioni, dal basamento della statua tentano di giustificare il loro ennesimo folle gesto ma gli italiani sono stanchi di vedere imbrattati i monumenti e i palazzi storici delle città.

Dopo l'intervento della polizia, che a differenza di quanto accade negli altri Paesi ha fatto opera di convincimento sui giovani per portarli via, i due attivisti si sono seduti per terra rendendo complicato il lavoro delle forze dell'ordine, costringendoli a portarli via di peso.