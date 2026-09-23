Il coltello nascosto nei bagni della scuola, l’azione organizzata su Telegram: fermato 14enne che pianificava un’aggressione alla prof

Ancora coltelli. Ancora da usare a scuola contro un docente. E sempre da parte di uno studente minorenne. A pochi giorni dall’aggressione nell’istituto di Roma, arriva un altro caso simile. Questa volta da Lamezia Terme, dove uno studente di 14 anni dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” avrebbe pianificato un’aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano.Prof aggrediti in diretta su Telegram, quando la violenza diventa show
Sembra che il ragazzo nutrisse un rancore nei confronti della docente a causa della bocciatura dell’anno precedente. Avrebbe organizzato l’azione su un gruppo Telegram.
Il ragazzino avrebbe nascosto l’arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online.Lo spray urticante in classe, poi le coltellate alla prof in diretta social. L’aggressione choc del 13enne a Roma
Secondo quanto si è appreso - sulla vicenda, anticipata da Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo - i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.
L’aggressione sventata dai compagni
Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma arriva dalla dirigente dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” Maria Angela Bilotti.
“Il sistema generale - spiega - ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito a un adulto”.