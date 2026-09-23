Il coltello nascosto nei bagni della scuola, l’azione organizzata su Telegram: fermato 14enne che pianificava un’aggressione alla prof

Ancora coltelli. Ancora da usare a scuola contro un docente. E sempre da parte di uno studente minorenne. A pochi giorni dall’aggressione nell’istituto di Roma, arriva un altro caso simile. Questa volta da Lamezia Terme, dove uno studente di 14 anni dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” avrebbe pianificato un’aggressione con un coltello contro la sua docente di italiano.

Sembra che il ragazzo nutrisse un rancore nei confronti della docente a causa della bocciatura dell’anno precedente. Avrebbe organizzato l’azione su un gruppo Telegram.

Il ragazzino avrebbe nascosto l’arma nei bagni della scuola. Il tentativo sarebbe stato sventato dai carabinieri intercettando i messaggi online.

Secondo quanto si è appreso - sulla vicenda, anticipata da Gazzetta del Sud, vige uno stretto riserbo - i carabinieri, nel corso di una perquisizione domiciliare, avrebbero sequestrato il cellulare e gli abiti usati dal giovane nelle foto social.

L’aggressione sventata dai compagni

Sono stati alcuni compagni di scuola a segnalare le intenzioni del 14enne consentendo ai carabinieri di sventare il piano. La conferma arriva dalla dirigente dell’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” Maria Angela Bilotti.

“Il sistema generale - spiega - ha funzionato. Quello che ha funzionato è stata la rete, soprattutto dei compagni. Questi ragazzi hanno visto questa situazione strana e hanno subito riferito a un adulto”.