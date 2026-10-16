Il Papa celebra messa e ringrazia i sanitari: le prime immagini dopo l’intervento

Nella sala del decimo piano del Gemelli Leone XIV ha celebrato la messa a mezzogiorno. Sono circolate anche le prime due immagini del Papa dopo l’operazione, mentre è all’altare affiancato dal suo storico segretario, monsignor Edgard Iván Rimaycuna Inga. Durante la celebrazione erano presenti medici e infermieri del Gemelli oltre ai gendarmi che vigilano sulla sicurezza del Pontefice.

“Nella sua omelia - ha fatto sapere la Santa Sede - il Papa ha ringraziato il personale tutto, medici, infermieri, inservienti, per il lavoro che svolge ogni giorno prendendosi cura dei malati e della loro fragilità e, in modo particolare, per quanto hanno fatto e fanno per lui”. Le condizioni del Pontefice appaiono in miglioramento al punto che nei sacri palazzi circola persino la voce di dimissioni dall’ospedale tra oggi e domani. Una circostanza a cui però non ha fatto cenno il comunicato odierno dei medici.