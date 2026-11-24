Il Politecnico ha inaugurato il suo anno accademico nel segno della salute. One Health: il futuro della salute, dalla persona al pianeta, sono 174 i progetti di ricerca sviluppati nei dodici dipartimenti dell’ateneo in collaborazione con 500 soggetti esterni, tra imprese, ospedali e istituzioni. Le attività spaziano dalla diagnostica avanzata alla medicina personalizzata, ai sistemi per la riabilitazione. Dalla progettazione di ospedali e ambienti di vita più accessibili alle tecnologie per l’assistenza e la telemedicina. Dal monitoraggio della qualità dell’aria e dell’acqua alla sicurezza alimentare, allo studio degli effetti del cambiamento climatico, alla tutela degli ecosistemi.

La rettrice Donatella Sciuto ha annunciato il completamento di un nuovo laboratorio dedicato alle Life Science e lo sviluppo di PharmaTech@Polimi, iniziativa rivolta all’innovazione farmaceutica, dalla medicina personalizzata all’intelligenza artificiale. «Il futuro della salute non dipenderà dalla potenza delle tecnologie, ma dalla qualità delle scelte con cui sapremo governarle», ha sottolineato Sciuto. La lectio magistralis «Immunità e infiammazione, dal cancro alla salute globale» è stata affidata a Alberto Mantovani, presidente della Fondazione Humanitas per la Ricerca. «L’università deve essere un ambiente nel quale lo studente non sia soltanto destinatario di un’offerta formativa, ma protagonista di una comunità che lo ascolta, lo coinvolge e lo accompagna nel proprio percorso, perché la solitudine, il disagio, le difficoltà sono questioni che non possiamo più ignorare», ha detto Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato. «Milano acquista prestigio internazionale grazie alla qualità indiscussa del suo sistema universitario e il Politecnico è una delle realtà più affermate di questo patrimonio», ha sottolineato il sindaco Sala evidenziato la difficoltà a «trattenere e valorizzare i giovani competenti» una volta formati. «Credo che le ragazze e i ragazzi del Politecnico non si faranno sfuggire il futuro - ha concluso il governatore Fontana - ma, anzi, saranno tra i principali interpreti della volontà di guardare con ottimismo a quello che ci aspetta».