Trecentomila euro: è questo il bilancio, provvisorio, delle occupazioni dell’università di Torino in queste settimane, che sono andate avanti indisturbate nonostante gli appelli della maggioranza degli studenti, che avrebbero voluto studiare. Eppure queste occupazioni sono state appoggiate anche da alcuni docenti, ma non da tutti, come dimostra la storia del professor Giovanni Boggero, un associato, che non si è nascosto e ha alzato la voce invocando il diritto allo studio dei suoi studenti e il suo all’insegnamento.

L’ha fatto dalle colonne de La Stampa con il tono di chi sa di avere la ragione dalla sua parte e di chi non chiede nulla di più di ciò che è un suo diritto e dovere. Eppure, una collega del professore, ha chiesto alla rettrice di valutare azioni disciplinari nei confronti di Boggero, che è stato avviato e, infatti, oggi il professore è stato convocato in rettorato, dove si è presentato con la Costituzione sotto il braccio. E non poteva essere diversamente, visto che è un docente di diritto costituzionale. “Abbiamo esposto le nostre ragioni. Aspettiamo il provvedimento entro il 2 dicembre, che speriamo sia di archiviazione”, ha dichiarato il professore all’uscita dal rettorato. Questa vicenda è destinata a far discutere ancora a lungo in attesa della decisione.

“Ho già espresso personalmente il mio massimo sostegno al prof. Boggero, reo di essere una mente libera e pensante, non un bacia-anello di Askatasuna e intrappolato in un sistema Torino che coccola chi fa violenza ideologica e che fa la guerra alle persone migliori”, le parole a Il Giornale l’onorevole di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli. “Proporrò il conferimento del Sigillo della Regione Piemonte al professor Boggero per il merito di aver difeso il diritto allo studio e alla didattica per migliaia di studenti costretti ad interromperla per colpa delle occupazioni di pochi antagonisti spalleggiati dai baroni rossi dell’ateneo, auspicando che ci sia unanimità nel Consiglio Regionale”, ha affermato Maurizio Marrone, vice presidente della Regione Piemonte, sottolineando che “è paradossale che i vertici dell’Università degli studi di Torino stiano anche solo prendendo in considerazione di irrogare nei suoi confronti un provvedimento disciplinare per aver semplicemente affermato la verità sulle gravi coperture accademiche ai soprusi dei collettivi. Lui dovrebbe avere problemi di carriera mentre chi aveva la responsabilità di impedire la devastazione delle palazzine universitarie, cercando anche di nascondere le centinaia di migliaia di euro di danni, rischia di passarla liscia”.