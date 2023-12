Incendio all’ospedale di Tivoli, ci sono morti. Pazienti trasferiti: cos’è successo

Un vasto incendio ha colpito ieri sera l'ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli, in provincia di Roma, dove sono morte in totale quattro persone, di cui due intossicate e una per infarto. Una quarta, invece, sarebbe deceduta prima che scoppiasse l'incendio: il corpo sarebbe stato estratto dalla camera mortuaria. I feriti in gravi condizioni accertati sono due. Una coppia residente nel comune laziale ha ripreso in un filmato pubblicato su TikTok il fuoco proveniente dalla clinica. "Guardate, qua è il panico", si sente dire nel video.

Il rogo è divampato intorno alle 22.30 di sabato e i circa 200 pazienti all'interno della struttura sono stati evacuati e portati dai vigili del fuoco nella palestra comunale "Maramotti" in cui la protezione civile ha già messo a disposizione coperte, cuscini e brandine. Tra di essi ci sono anche sette bambini e una donna incinta. Quelli in condizioni più gravi sono stati trasferiti in altri ospedali della Capitale. " La palestra comunale Maramotti - ha scritto sui social il sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti - è utilizzata come struttura di passaggio per i pazienti che qui attenderanno di essere trasferiti con ambulanza presso altre strutture ospedaliere ".

Sebbene le cause siano ancora tutte da verificare, secondo le prime informazioni trapelate le fiamme sarebbero partite da alcuni locali al piano -2 del nosocomio, vicino ad alcuni ambulatori, e da lì si sarebbero poi sviluppate ulteriormente diffondendosi nel pronto soccorso e nei reparti di terapia intensiva. L'edificio è stato invaso da un fumo molto denso che ha reso difficile la respirazione, costringendo i soccorsi a evacuare tutte le stanze.

I pompieri sono intervenuti con le autoscale e sono riusciti nel corso della notte a spegnere le fiamme. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso.