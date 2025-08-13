Incendio a Grosseto, fermata linea ferroviaria Tirrenica. Evacuato un hotel

Grave incendio questa sera a Grosseto, lungo la linea ferroviaria Tirrenica, all’altezza di via Alberto Sordi. Le fiamme si sono avvicinate ad alcune abitazioni e a un albergo che è stato fatto evacuare in via precauzionale, insieme al bar di un distributore di benzina che si trova nelle vicinanze. Per il momento non sono in pericolo le abitazioni ma i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di fermare le fiamme prima che diventino realmente un pericolo per le persone.

La circolazione ferroviaria è sospesa sulla tratta Roma-Pisa. I pompieri spiegano che le operazioni di spegnimento hanno molto ridotto l'incendio e le operazioni procedono verso l'estinzione. In azione quattro squadre dei vigili del fuoco e i volontari di cui dispone la Regione Toscana. Ma non è l'unico incendio che in queste ore sta mettendo in difficoltà i vigili del fuoco. Diverse pattuglie del XI Gruppo Marconi della Polizia locale di Roma Capitale intorno alle 19 sono intervenute in Largo Cesare Reduzzi, zona Corviale, per un incendio che si è sviluppato all’interno di uno degli edifici di edilizia residenziale pubblica. Sono oltre 30 gli interventi effettuati oggi dai Vigili del Fuoco di Roma per incendi di vegetazione sul tutto il territorio di Roma e Provincia.

Le fiamme sul versante del Vesuvio sono state, invece,

domate: si sta intervenendo da terra con l'ausilio anche di pale a mano. Ancora attive le squadre: oggi, sul posto, 100 uomini dell'antincendio boschivo. È già partita, intanto, la prima bonifica emergenziale post-incendio.