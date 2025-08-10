Incendio su un traghetto al largo di Capri con 155 persone a bordo: nave trainata verso Napoli

Un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, che si trova attualmente a nord ovest dell'isola di Capri a una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave per un breve periodo è rimasto alla deriva: le motovedette della Guardia Costiera sono arrivate sul posto, dopo il mayday del capitano. Secondo quanto si è appreso l'incendio è sotto controllo e non si segnalano feriti. A bordo della nave sono presenti 155 passeggeri più gli uomini dell'equipaggio. Il traghetto era partito stamane da Palermo ed è rimasto in avaria nel golfo di Napoli a poche miglia dalla città partenopea.

Il Raffaele Rubattino è un traghetto passeggeri in servizio tra Palermo e Napoli per la compagnia Moby Lines. I rimorchiatori sono già in arrivati alla nave in modo tale da agganciarla e trainarla verso il porto, mentre la Capitaneria ha chiesto alle altre navi in zona, in particolare alla Gnv Auriga, anch'essa proveniente da Palermo, di convergere in caso servisse assistenza. Il comandante della nave ha riferito alle autorità che non c'è bisogno di evacuare i passeggeri, pertanto le operazioni di traino sono iniziate subito dopo l'aggancio dei rimorchiatori. " L'incendio è stato prontamente domato dall'equipaggio. Non ci sono feriti.

La nave è in arrivo nel porto di Napoli con l'ausilio di due rimorchiatori", si legge in una nota diramata da Tirrenia. Si stima siano necessarie circaper arrivare in porto.

Articolo in aggiornamento