Lo choc durante la prova: muore davanti al marito

Una giornata all’insegna dello sport è stata offuscata da un gravissimo incidente costato la vita ad una donna, una delle protagoniste dell’evento in corso. Margherita Mayer, una amazzone di 62 anni e veterinaria della Asl di Cagliari molto conosciuta nel settore degli sport equestri, è morta dopo una caduta da cavallo. Lo choccante incidente è avvenuto nel corso della fase di riscaldamento dell’atteso "Sardegna Jumping Tour 2023", il concorso di salto a ostacoli che si sta tenendo a Tanca Regia di Abbasanta, in provincia di Oristano.

Una storia agghiacciante. Ma c’è un dramma nel dramma. Perché l’incidente è avvenuto davanti agli occhi del marito che, come un tifoso qualsiasi, stava riprendendo la gara. L’uomo, impotente, ha assistito alla scena e forse anche alla convulse fasi dei soccorsi. Una tragedia che probabilmente segnerà per sempre la sua vita. Lui, come del resto gli altri spettatori, mai si sarebbe aspettato che una tranquilla giornata dedicata allo sport sarebbe finita in dramma.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il cavallo su cui si stava esibendo l’atleta si sarebbe improvvisamente imputato di fronte a un ostacolo, rifiutandosi di saltarlo, e disarcionando la donna. Non solo. Perché quest’ultima, finita a terra, sarebbe poi stata travolta e schiacciata dall'animale che a sua volta era caduto.

La situazione è apparsa subito molto grave. La Mayer è stata immediatamente soccorsa ma non ha mai ripreso conoscenza. A nulla sono serviti i ripetuti tentativi di rianimazione effettuati dai medici giunti sul posto in ambulanza e con l'elisoccorso.

Su quanto accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri della stazione di Abbasanta e della Compagnia di Ghilarza, coordinati dalla Procura di Oristano che ha già restituito la salma ai familiari. È stata aperta un'inchiesta per omicidio colposo per valutare, come spiega La Nuova Sardegna, se siano state rispettate tutte le norme e il sistema di sicurezza previsto per questo tipo di gare.

"L'organizzazione, le amazzoni e i cavalieri, tutto il personale impegnato nell'evento e i presenti alla tragica circostanza si stringono con affetto al dolore del marito e dei familiari", si legge in un documento diffuso dalla Fise, la Federazione italiana sport equestri. Il comitato organizzatore del “Sardegna Jumping Tour 2023”, in segno di lutto per la morte della Mayer, ha deciso di annullare il concorso. In una nota si spiega che l’evento sportivo non prosegue " nel rispetto della memoria dell'amazzone, dei suoi familiari e di tutto il mondo dell'equitazione".

Cordoglio è stato espresso anche da Raffaele Cherchi, direttore generale di Agris, e da Stefano Meloni, presidente del comitato regionale della Fise, che insieme al presidente della Fise nazionale Marco di Paola hanno manifestato la loro vicinanza ai familiari della donna, che in passato è stata campionessa di salto in alto e che vanta trascorsi anche nell’eptathlon.