Investe tre ragazzi e scappa, morto 16enne: caccia al pirata della strada

Ennesimo incidente stradale che provoca morti e feriti. Questa volta vicino a Latina, tre ragazzi sono stati travolti da un'auto in una traversa della provinciale che collega Terracina al Circeo nella notte tra il 14 e il 15 agosto. Uno di loro, un sedicenne, è morto sul colpo. Il conducente non si è fermato per prestare soccorso e ora le autorità sono sulle sue tracce.

La tragica vicenda si è consumata nella notte di Ferragosto, L’impatto alle 3,30 in una zona molto frequentata da villeggianti e comitive, sede di un comprensorio con appartamenti che costeggiano la strada e collegati alla spiaggia con itinerari interni. I tre giovani, originari di Latina, sono stati travolti da una berlina di colore chiaro. Il fratello gemello della vittima è rimasto illeso. Il terzo ragazzo, un amico, ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia stradale e del commissariato di Terracina, insieme alle ambulanze del 118. I medici hanno constatato il decesso del giovane e trasportato l'altro ragazzo ferito all'ospedale Fiorini di Terracina: ha una prognosi di venti giorni. “Questa notte alle 03.30 su via Badino davanti alla pensione Anna hanno investito e ucciso mio nipote scappando con la macchina. Se qualcuno avesse visto qualcosa mi scriva subito. Condividete per favore. La macchina molto probabilmente è beige, ha paraurti e specchietto lato passeggero rotti.

Vi prego se vedete qualcosa scrivetemi”, scrive in un appello postato sul suo profilo social lo zio della vittima, Andrea Casale. L’obiettivo è quello di trovare l’automobilista. Intanto gli inquirenti sono alla ricerca di testimoni e di immagini delle telecamere di videosorveglianza utili a rintracciare il pirata della strada.