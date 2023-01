Moglie e figlia in ostaggio, rapina nella villa del re della pasta De Cecco

Brutta disavventura per Saturnino De Cecco, noto imprenditore del settore alimentare, che la scorsa notte è stato rapinato all'interno della sua abitazione, una villa di Montesilvano in provincia di Pescara. Il sito del Quotidiano Nazionale racconta che, attorno alle 21, quattro persone hanno fatto irruzione nella casa di De Cecco. I banditi erano armati e con il volto coperto da un passamontagna per non essere riconosciuti.

I quattro uomini avevano evidentemente studiato e seguito le mosse della famiglia nei giorni precedenti, infatti in tarda serata si sono appostati all'esterno della villa in attesa del rientro della moglie di De Cecco. Quando la donna ha rincasato insieme alla figlia, i banditi l'hanno bloccata e trascinata dentro casa, dove poi l'hanno rinchiusa in cucina insieme alla bambina. Terrorizzata e sotto la minaccia delle armi, la donna ha fornito ai malviventi il codice della cassaforte da dove sono stati portati via preziosi, orologi e una pistola, che Saturnino De Cecco deteneva regolarmente. In tutto, la rapina è durata circa mezz'ora, minuti di puro terrore vissuti dalla donna e dalla bambina prima che i banditi lasciassero la casa per far perdere le proprie tracce.

Una prima stima parla di un furto per un totale di alcune decine di migliaia di euro. Stando alle testimonianze, i quattro sono poi fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, probabilmente un'Audi rubata, e ora le forze dell'ordine sono sulle loro tracce. Alla guida dell'auto è probabile che ci fosse un quinto uomo, un palo, che ha atteso fuori per coprire l'azione e favorire la fuga. A Pescara è partita la caccia all'uomo e stando alle prime ipotesi, in base a quanto raccontato dalle vittime, i quattro uomini che hanno compiuto la rapina potrebbero essere di origine straniera, probabilmente dell'est-Europa. Le indagini sono in corso ma non sarà facile risalire agli autori della rapina, anche perché in zona non si verificavano episodi simili da anni, quindi non è semplice collegare quanto accaduto nella villa di De Cecco ad altri casi.