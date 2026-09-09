La bara bianca e lo striscione degli amici: “Resterai sempre qui”. I funerali di Lorena Isceri

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Grande commozione a Squinzano, in provincia di Lecce, dove oggi pomeriggio saranno celebrati i funerali di Lorena Isceri, la manager salentina uccisa dall’ex compagno Federico Vella che l’ha gettata giù da un cavalcavia dell’autostrada A1 a Barberino del Mugello. L’arrivo della bara bianca, sormontata da un cuscino di fiori rossi e da una foto della 45enne, all’esterno della chiesa Maria Regina di Squinzano è stata accolta da un lungo applauso. “Lorena sei cresciuta con noi… Ora cammini nella luce. Resterai per sempre qui dove sei stata amata”, recita lo striscione affisso da amici e parenti vicino alla parrocchia.

Il dolore dei genitori

In chiesa, dove è stata allestita la camera ardente, seduti in prima fila ci sono i genitori di Lorena, Franco e Antonietta, il fratello della 45enne e la cognata. La mamma stringe tra le mani un piccolo orsetto di peluche, appartenuto alla figlia, mentre il padre bacia la bara. Sono entrambi straziati dal dolore. All’esterno della parrocchia ci sono gli amici di infanzia di Lorena e i colleghi. In occasione del funerale, il sindaco di Squinzano ha proclamato lutto cittadino per l’intera giornata e invitato i concittadini a osservare un minuto di silenzio per quando sarà celebrata la funzione religiosa, intorno alle ore 17. Nell’area antistante la chiesa è stato allestito un maxischermo per consentire a tutti i partecipanti di assistere alla messa.