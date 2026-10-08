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Nazionale

La Farnesina denuncia un attacco hacker al sito del ministero: “Effetti mitigati da protezione, nessun disservizio”

La situazione “sotto monitoraggio” in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti

Redazione web
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“Da questa mattina il sito del ministero degli Affari Esteri è oggetto di un attacco informatico, che finora è stato efficacemente mitigato dai sistemi di protezione, senza provocare disservizi”. Lo riferisce la Farnesina in una nota aggiungendo che la situazione è costantemente monitorata dal ministero, in collaborazione con il Polo Strategico Nazionale e in raccordo con le autorità competenti. Sono in corso analisi anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all’estero per verificare la possibilità di tentativi analoghi.

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