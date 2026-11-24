La segnalazione è partita nella serata di lunedì 23 novembre, quando un tecnico scolastico si è reso conto delle condizioni anomale di un vecchio contenitore custodito all’interno di un laboratorio. Al suo interno era conservata una sostanza chimica che, con il passare del tempo, si era deteriorata insieme all’involucro. Considerata la possibile pericolosità del materiale, il dipendente ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta arrivati nell’istituto, i pompieri hanno effettuato alcuni test per verificare le condizioni del contenitore e del suo contenuto. Gli accertamenti hanno confermato il deterioramento di entrambi. Per precauzione, il contenitore è stato quindi trasferito all’esterno dell’edificio, in un’area protetta, in attesa dell’intervento degli specialisti.

L’intervento degli artificieri

La fase conclusiva si è svolta nella mattinata di oggi, martedì 24 novembre, quando al Polo Concetto Marchesi, che ospita il liceo Buonarroti e l’istituto Santoni, sono arrivati gli artificieri della polizia. Gli specialisti hanno preso in carico il contenitore e, seguendo le procedure di sicurezza, lo hanno fatto brillare, distruggendolo e mettendo fine all’emergenza. Per consentire lo svolgimento delle operazioni, l’accesso alla scuola è stato temporaneamente rinviato. Sul posto sono intervenute anche pattuglie della polizia di Stato e operatori della Pubblica Assistenza di Pisa. La presenza dei mezzi di soccorso ha comportato inoltre alcune limitazioni alla circolazione nella zona di Pisanova, con rallentamenti sulle strade vicine agli istituti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 8.15, quando gli studenti hanno potuto rientrare negli edifici e raggiungere le rispettive classi. Le lezioni sono quindi iniziate regolarmente, seppure con un breve ritardo rispetto all’orario previsto.