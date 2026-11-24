Non è stata presa ancora una decisione sui funerali di Gianni De Gennaro. La famiglia, la moglie Carla, il fratello e i due figli, attendono che venga eseguita l’autopsia disposta dalla Procura di Grosseto, che a ieri sera non aveva ancora affidato l’incarico, ma che dovrebbe comunque svolgersi tra domani e giovedì all’Istituto di medicina legale del Careggi di Firenze.

Solo quando la salma verrà restituita alla famiglia verranno fissate le esequie dell’ex capo della Polizia. Si presume, se gli accertamenti della Procura lo permetteranno, che la celebrazione possa svolgersi anche entro la settimana. Non dovrebbero, al momento, tenersi funerali di Stato, con scorta e onori militari e bandiere a mezz’asta negli edifici pubblici, anche se diversi esponenti, tra cui l’ex presidente della Camera ed ex magistrato Luciano Violante, li hanno auspicati visti gli incarichi ricoperti De Gennaro, che ha raggiunto i massimi livelli della Polizia e dei servizi segreti.

Nessun consiglio dei ministri, a cui competerebbe la decisione di disporre i funerali di Stato, a quanto trapela, è stato convocato. L’ipotesi è che si possa allestire però una camera ardente.

I funerali invece potrebbero svolgersi a Roma nella basilica di Santa Maria degli Angeli, quella che tradizionalmente ospita le esequie di alti rappresentanti delle istituzioni o degli apparati di sicurezza e delle forze armate. Si prevede partecipata, scontata la presenza di esponenti della politica, delle istituzioni e delle forze dell’ordine. «Non compete a me, quindi non posso dare una risposta», ha detto ieri il vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiedeva perché non scegliere di fare funerali di Stato. «L’ho conosciuto e l’ho stimato come persona - ha continuato - e penso che la gogna mediatico-giudiziale di cui è stato vittima possa essere stata una concausa di una scelta drammatica».

L’ultima parola sulla scelta della celebrazione spetta alla famiglia che non ha comunicato le proprie intenzioni ed è ancora chiusa nel massimo riserbo.