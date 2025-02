Metro, bus e tram fermi: lunedì da incubo per gli italiani

Ascolta ora 00:00 00:00

Sarà un inizio settimana davvero problematico dal punto di vista dei trasporti: per la giornata di domani, lunedì 24 febbraio, è stato indetto un nuovo sciopero dei trasporti. L'ennesimo che rischia di paralizzare il Paese. A fermarsi sarà il personale di metro, bus e tram, con l'aggiunta del comparto aereo.

Stando a quanto si apprende, la mobilitazione riguarderà il trasporto pubblico locale e sarà di livello nazionale, dunque riguarderà molte delle località italiane. Per 24 ore si bloccherà tutto, almeno nei principali centri dello Stivale. Come se ciò non bastasse, domani sciopererà anche il comparto aereo, anche se la protesta riguarderà principalmente la compagnia aerea EasyJet e il personale navigante di Aeroitalia. Una doppia mobilitazione che rischia seriamente di compromettere gli spostamenti di numerosi viaggiatori.

Lo sciopero dei trasporti è stato proclamato dal sindacato USB. I rappresentanti dei lavoratori chiedono ancora una volta il rinnovo del contratto nazionale, tenendo conto dei rincari provocati dall'inflazione. Lo sciopero, in sostanza, è stato richiesto per ottenere un adeguamento salariale e un miglioramento delle condizioni contrattuali relative al triennio 2024-2026. Per quanto riguarda il comparto aereo, la mobilitazione è stata decisa dalle associazioni sindacali Anpac, Filt-CGIL e Uilt-UIL. Se lo sciopero dei trasporti avrà una durata di 24 ore, quello aereo sarà effettivo dalle 12.00 alle 16.00, quindi solo 4 ore.

I mezzi pubblici garantiranno le corse nelle previste fasce di garanzia, anche se non sarà lo stesso in tutte le città. A Roma, ad esempio, i mezzi saranno operativi dalle 5.30 alle 8.29 per poi interrompersi e riprendere le corse dalle 17.30 alle 20.00. Sarà interessata tutta la rete Atac. A Milano, invece, le fasce di garanzia sono 5.30-8.45 e poi 15.00-18.00. A Napoli sciopereranno sia Anm che Eav. "Il servizio sarà effettuato nelle seguenti fasce di garanzia: dalle ore 05.30 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.30. Durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero" , si legge nella nota ufficiale di Eav. Anm, invece, fa sapere che lo sciopero si terrà dalle 3.01 del 24 febbraio alle 3.00 del giorno successivo.

Fermi anche a Torino, con fasce di garanzia dalle 6.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 15.00, e in Emilia Romagna, dove incroceranno le braccia i dipendenti di Tper Bologna e Ferrara. Le fasce di garanzia saranno inizio servizio-8.30 e 16.30-19.30. Sciopero anche a Genova, con fasce di garanzia 6.00-9.00 e 17.30-20.30, e in Toscana, dove Autolinee Toscana comunica come fasce di garanzia 4.15-8.14 e 12.30 -14.29.