C’è una paura particolare che appartiene agli uomini di potere. Non è quella di perderlo, ma di scoprire che qualcuno sta ricostruendo la loro storia senza che possano più controllarne il racconto. Per una vita hanno custodito informazioni, conosciuto segreti e imparato che il potere non consiste soltanto nel decidere, ma anche nel sapere ciò che gli altri ignorano. Poi, improvvisamente, i ruoli si rovesciano. Sono loro a essere osservati, le loro parole diventano materia d’indagine, i silenzi assumono un significato.

Per Gianni De Gennaro, abituato per oltre cinquant’anni a muoversi nei luoghi più riservati del potere, quel rovesciamento deve essere stato difficile da affrontare. Dietro il prefetto, l’ex capo della Polizia, l’uomo che aveva conosciuto i segreti dello Stato, c’era una persona che aveva dedicato la propria vita alle istituzioni e costruito attorno a quel ruolo anche la propria identità. A settantotto anni conservava relazioni, influenza e autorevolezza, ma si trovava a fare i conti con qualcosa che non poteva più governare: lo sguardo degli altri sul proprio passato. Per un uomo che aveva sempre mostrato sicurezza, riservatezza e padronanza di sé, era forse questa la prova più difficile. Non sapere più che cosa gli altri sapessero di lui. Un uomo che aveva fatto del controllo di sé una regola di vita.

La sua morte non può diventare una sentenza. E non dimostra una colpa né un’innocenza. I sospetti non possono oscurare un’intera esistenza. Quella di Gianni De Gennaro è stata una vita intrecciata con le vicende più difficili dello Stato, vissuta accanto a uomini come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, negli anni in cui Cosa nostra uccideva magistrati, poliziotti e rappresentanti delle istituzioni. Ne aveva condiviso il lavoro, le preoccupazioni, il peso di una battaglia che si combatteva anche lontano dai riflettori. Aveva conosciuto da vicino i collaboratori di giustizia, custodito confidenze e informazioni decisive, affrontato le responsabilità di chi doveva prendere decisioni difficili. Poi la guida della Polizia, i vertici dell’intelligence, una lunga stagione ai massimi livelli dello Stato. Una storia di potere e di servizio, di relazioni e di segreti, che merita di essere raccontata per intero, senza cancellarne i meriti né sottrarne le zone d’ombra alla ricerca della verità.

In un percorso simile il prestigio non nasce soltanto dagli incarichi. Nasce da una reputazione che finisce per diventare parte della persona. Essere considerato affidabile, conoscere i confini di ciò che può essere detto, rappresentare la continuità dello Stato attraverso governi e stagioni politiche differenti. Perdere quella reputazione significa vedere incrinarsi non soltanto il giudizio degli altri, ma l’immagine che si è costruita.

È in questa dimensione che acquistano significato gli ultimi sviluppi dell’inchiesta di Caltanissetta. Non perché consentano di leggere i pensieri dell’ex capo della Polizia. Nessuna intercettazione può farlo fino in fondo. Piuttosto perché descrivono il momento in cui un uomo abituato a governare le informazioni avrebbe scoperto di essere diventato egli stesso oggetto di una raccolta di informazioni.

Da quando lo scorso marzo avrebbe avuto la consapevolezza di essere intercettato in ufficio il suo atteggiamento cambia. Sono gli stessi uomini che lo ascoltano a registrare una trasformazione nel comportamento. Le sue reazioni vengono interpretate dai magistrati come il segnale di un’agitazione crescente. È qui che scatta qualcosa. Per un funzionario qualsiasi sarebbe già una scoperta sconvolgente. Per chi ha diretto la Polizia e i servizi di intelligence assume un significato ancora più profondo. Qualunque cosa sia stata registrata appartiene ormai agli investigatori. È questa perdita di controllo a rendere il 10 marzo scorso uno spartiacque. Che cosa poteva temere un uomo che aveva conosciuto così a fondo i meccanismi dello Stato? Non necessariamente la scoperta di una responsabilità penale. La paura non è una confessione e l’agitazione non dimostra una colpa. Il timore poteva riguardare parole pronunciate con troppa libertà, confidenze ricevute, nomi evocati, vicende del passato che avrebbe preferito non vedere riaperte. Oppure la consapevolezza che altri avrebbero potuto ricostruire, attraverso le sue conversazioni, una storia diversa da quella che aveva accompagnato la sua carriera pubblica.

La sua inquietudine, tuttavia, non nasceva nel vuoto. Alle spalle c’era un’indagine che riportava alla luce una delle stagioni più oscure: il ritorno clandestino a Palermo di Totuccio Contorno, nel 1989, e il successivo depistaggio delle indagini sulla strage di via D’Amelio e la scomparsa dell’agenda rossa. Vicende differenti, legate a uomini, apparati e decisioni che avevano segnato la sua carriera. Il passato che tornava. Vicende istituzionali ancora oggi non completamente chiarite.

L’inchiesta va oltre l’accertamento delle eventuali responsabilità penali. Investe la storia pubblica del Prefetto. L’uomo che per decenni aveva rappresentato lo Stato nella lotta alla mafia si ritrovava sospettato di aver ostacolato la ricerca della verità su alcune delle sue pagine più oscure: la strage di via D’Amelio. Accuse ancora da dimostrare, che rischiavano però di incrinare la reputazione costruita in una vita. È qui che la vicenda giudiziaria incontra il dramma personale.

La paura, se davvero fu paura, non deve necessariamente essere interpretata come il sentimento di chi teme che venga scoperta una colpa. Resta l’immagine di un uomo arrivato all’ultima stagione della vita con un patrimonio immenso di conoscenze e il peso di vicende che lo Stato non ha ancora definitivamente chiarito. Non sappiamo quale pensiero abbia prevalso nei suoi ultimi giorni. Se temesse le conseguenze giudiziarie, il giudizio della storia o la possibilità che emergessero circostanze mai raccontate. L’inchiesta racconta una frattura: quella fra l’uomo che aveva rappresentato le istituzioni e l’uomo che si ritrovava a dover spiegare alle istituzioni una parte della propria storia. È in questo senso che la sua morte assume il significato tragico di un suicidio di Stato. Non per una responsabilità delle istituzioni nella sua scelta estrema, che non è accertata, ma perché a togliersi la vita è stato un uomo che per decenni aveva esercitato il potere dello Stato, conosciuto i suoi segreti e custodito alcune delle pagine più oscure della sua storia. Con la sua morte scompare una voce che avrebbe potuto contribuire a chiarire alcuni dei passaggi più oscuri della storia italiana. Resta però il dovere di accertare la verità sulle stragi, sui depistaggi e sulle eventuali responsabilità degli apparati. Perché quei segreti non appartengono agli uomini che li hanno custoditi, ma alla storia del Paese. E fare luce su di essi è una responsabilità dello Stato.