"Controvoglia...": il matrimonio polemico di Michela Murgia (sui social)

In questo periodo per lei complicato, Michela Murgia ha deciso di sposare con rito civile il compagno. È stata lei stessa ad annunciarlo tramite un post Instagram: " Qualche giorno fa io e Lorenzo ci siamo sposat3 civilmente. Lo abbiamo fatto in articulo mortis perché ogni giorno c’è una complicazione fisica diversa, entro ed esco dall’ospedale e ormai non diamo più niente per scontato ". La scrittrice ha fatto ricorso al "matrimonio in imminente pericolo di vita", regolato dall'articolo 101 del codice civile, in base al quale, nel caso uno dei due coniugi sia a rischio di morte in breve tempo, " l'ufficiale dello stato civile del luogo può procedere alla celebrazione del matrimonio senza pubblicazione e senza l'assenso al matrimonio, se questo è richiesto, purché gli sposi prima giurino che non esistono tra loro impedimenti non suscettibili di dispensa ".

Una formula che snellisce le pratiche e accelera i tempi per stringere il vincolo coniugale, che Michela Murgia finora ha sempre evitato. Tanto da non rinunciare nemmeno in questa occasione alla polemica: " Lo abbiamo fatto controvoglia: se avessimo avuto un altro modo per garantirci i diritti a vicenda non saremmo mai ricorsi a uno strumento così patriarcale e limitato, che ci costringe a ridurre alla rappresentazione della coppia un’esperienza molto più ricca e forte, dove il numero 2 è il contrario di quello che siamo ". L'uomo che la scrittrice sarda ha deciso di sposare è Lorenzo Terenzi, classe 1988, al fianco della Murgia da ormai diverso tempo. Terenzi, artista cinematografico e musicista, sta accompagnando la scrittrice in questa delicatissima fase della sua vita attraverso la malattia.