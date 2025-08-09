La "modest fashion" e i burkini: così in Italia sfila la moda islamica

Anche in Italia sono arrivate le sfilate "modest fashion", ossia quei capi che coprono il più possibile il corpo della donna e che sono tanto di moda nella comunità musulmana. Tra questi rientrano anche i burkini, costumi da bagno ampi, non aderenti, che lasciano libero solamente il viso di chi li indossa, nel pieno rispetto degli obblighi coranici, i quali impongono alla donna di coprire il suo corpo, testa inclusa, per evitare che l'uomo possa cadere in tentazione. La sfilata si è tenuta durante il "Teranga Festival" a Marina di Carrara, un evento dedicato all'accoglienza e all'integrazione per celebrare i 25 anni della cooperativa Casa Betania (organizzazione operativa della Fondazione Migrantes) e ha visto in passerella i burkini di una designer che nei suoi social si definisce " stilista in Italia per donne musulmane ".

Nel promuovere la sfilata, la designer ha spiegato di aver " sfilato alcuni pezzi della mia collezione di turbanti e burkini. Il Teranga Festival è stato un mix di energia e talenti, accoglienza, condivisione, musica e cultura ". Ferma restando la libertà di ogni donna di indossare ciò che preferisce, è indubbio che molte delle donne che vestono in quel modo non sono più libere belle loro scelte ma sono rientate da principi religiosi integralisti che impongono determinati dettami. Tanto meno può essere definito un simbolo di integrazione in Occidente, come spesso viene considerato. Anzi, tutto il contrario, a meno che non si intenda integrazione inversa, ossia l'Occidente che si adegua all'Islam.