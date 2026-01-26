"A nove anni una bambina è una donna e la puoi sposare", la dichiarazione choc dell'imam

Una puntata ad altissima tensione quella di Fuori dal coro, dove si è affrontato un argomento scottante e molto delicato, ossia quello delle spose-bambine; un inviato del programma è andato a intervistare un imam e le risposte che ha ottenuto sono state a dir poco inquietanti.

Nel corso della trasmissione si è parlato del caso avvenuto a Brescia, dove un bengalese di 29 anni è stato condannato a cinque anni di reclusione per aver commesso atti sessuali con una minorenne, all'epoca una bambina di 10 anni. La piccola, rimasta incinta, è stata poi sottoposta a un'interruzione di gravidanza.

Volendo approfondire la questione, Fuori dal coro ha mandato a Brescia un suo inviato, che ha parlato con alcuni rappresentanti della comunità islamica. Il giornalista è stato in vari centri culturali islamici ed ha parlato con alcune autorità spirituali scoprendo con grande sconcerto che questi non hanno alcun problema ad accettare matrimoni che includono bambine di 9 anni. Anzi, viene considerato assolutamente normale. "Hai sposato una bambina di 13 anni? Va bene, hai fatto una bella cosa" , arriva a dire uno di questi soggetti.

In sostanza, a decidere quando una donna è pronta a sposarsi è il ciclo mestruale. Quando questo arriva, la bambina diventa automaticamente donna ed è pronta al matrimonio. " Si può sposare, è una tradizione ", è quanto viene affermato con tranquillità. " Nel nostro Islam dopo 9 anni una ragazza diventa adulta, la ragazza deve essere giovane. L'Islam dice che se i genitori sono contenti, papà e mamma sono contenti, tutti e due sono d'accordo ", dichiara un imam. Come il giornalista ricorda che unirsi in matrimonio con una minorenne è da considerarsi pedofilia, la risposta piccata è questa: "Il nostro profeta ha sposato una bambina di 12 anni. Allora perché io non lo posso fare?".

Durissima la presa di posizione di Mario Giordano, che

"Sono senza parole! Se questo è un Paese civile, domani qualcuno andrà dall'Imam di Brescia, che dice che le bambine di 9 anni possono sposarsi, e lo porterà fuori dall'Italia!".

Secondo il Corano una bambina di 9 anni può sposarsi?

Questo è quanto dichiarato dell'imam di #Brescia a telecamere spente.

Il nostro @_FrancescoLeone gli ha chiesto spiegazioni.



Il servizio completo a #Fuoridalcoro è disponibile su Mediaset Infinity pic.twitter.com/JdWfB7ZWZG — Fuori dal coro (@fuoridalcorotv) January 25, 2026

commentando il servizio ha dichiarato: