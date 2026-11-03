Oggi i funerali solenni dei 4 militari morti nell’incidente in elicottero in Bosnia

Verranno celebrati questa mattina, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri di piazza della Repubblica, nel centro di Roma, i funerali solenni dei quattro militari morti giovedì scorso nell’incidente dell’elicottero italiano precipitato in Bosnia. Alle esequie saranno presenti il presidente Mattarella, la premier Meloni, i presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. oltre alle alte cariche militari.

Il rientro delle salme in Italia

L’ultimo volo dei sergenti dell’Esercito Simone Ruggia e Claudio Marchesi, e del sergente e del tenente del Corpo militare della Croce Rossa, Laura Procacci e Franco Adriano Zecchillo, è stato su un C-130 che li ha riportati ieri in Italia.

La camera ardente

Poi, nel pomeriggio, è stata aperta al pubblico la camera ardente di Ruggia, Marchesi e Zecchillo. Tanti i colleghi, gli amici e i parenti che si sono recati a rendere omaggio. “Era troppo buono, troppo esuberante, era semplicemente troppo” ha raccontato la zia di Marchesi. Mentre un collega di Ruggia ha ricordato che si erano sentiti l’ultima volta una settimana fa, poco prima della sua partenza per la Bosnia: “Era entusiasta, molto”, ha detto spiegando che si era sposato da poco.

La salma di Laura Procacci, invece, da Ciampino è stata prima portata al Policlinico Tor Vergata per l’autopsia disposta dalla Procura di Roma e poi alla camera ardente del Celio. Lei, dopo l’incidente era stata portata ancora viva in un ospedale bosniaco dove è morta poco dopo. Sulle altre tre vittime è già stato effettuato un esame esterno dei corpi in Bosnia da cui è emerso che il decesso è legato a un violento schiacciamento.

Si procede contro ignoti per disastro colposo

Il pm di piazzale Clodio Francesco Saverio Musolino procede contro ignoti per disastro colposo, omicidio colposo e lesioni. Gli inquirenti capitolini hanno già ascoltato, tramite le forze dell’ordine inviate sul posto, i tre piloti e i sopravvissuti, ma non è escluso che appena le condizioni lo consentiranno verranno nuovamente sentiti.

Tra loro il tenente colonnello medico Flavio Favari, terzo componente del team Medevac della Croce rossa e unico superstite della squadra sanitaria di cui facevano parte anche Zecchillo e Procacci.

Le ipotesi

Al momento la pista più accreditata è quella dell’avaria del mezzo, ma ulteriori risposte arriveranno da una consulenza tecnica che verrà disposta. L’attività investigativa si concentrerà in particolare sugli accertamenti tecnici sui rottami del Chinook e sull’analisi della scatola nera, elementi considerati fondamentali per ricostruire quanto accaduto nei momenti precedenti allo schianto. Per chiarire i dettagli dell’incidente sono al lavoro anche i magistrati della Procura militare che procedono per perdita colposa di aeromobile.

Lutto cittadino

Ma adesso è il momento del dolore. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha proclamato il lutto cittadino per mercoledì quando nel santuario della città verranno celebrate le esequie della 32enne Laura Procacci. La salma della sergente del corpo militare volontario della Croce rossa arriverà nel pomeriggio di martedì nel borgo di Montegrosso, frazione di Andria dove ha trascorso la sua infanzia. E sarà lutto cittadino anche a Salerno, città d’origine del sergente Simone Ruggia, oggi in occasione dei funerali di Stato. Per Marchesi, originario di Orvieto, il Comune ha proclamato due giorni di lutto il 3 e 4 novembre.