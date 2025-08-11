"Sul bus non si fuma". E lo straniero aggredisce l'autista con una sega

Orrore a Roma. L’ennesimo episodio di terrore e violenza che si consuma sopra un mezzo pubblico. L'episodio è avvenuto a Largo Fausta Labia, nel quartiere Fidene, nella serata di venerdì. La vicenda è tanto chiara quanto drammaticamente preoccupante sia per l’autista ferito sia per i cittadini romani. Secondo quanto ricostruito, il passeggero stava fumando a bordo dell'autobus, violando il regolamento di trasporto pubblico. L’autista lo avrebbe ripreso e lo avrebbe invitato a spegnere la sigaretta. Tanto è bastato per scatenare la rabbia di un cittadino marocchino di 42 anni che ha estratto una sega e iniziato la colluttazione.

L'autista è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale Vannini mentre l'aggressore è stato arrestato dalla Polizia per lesioni aggravate.

Il passeggero, invece, è stato bloccato e condotto negli uffici di polizia per l'identificazione. A suo carico è scattato l'arresto con l'accusa di lesioni aggravate. Ora le autorità stanno verificando eventuali precedenti e valutando altre ipotesi di reato, come la detenzione di oggetti atti a offendere.